El número dos del PSOE en el Senado denuncia que la sentencia de García Ortiz "ya estaba escrita" antes del juicio
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -
El portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil, ha aprovechado este jueves su intervención ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para denunciar que, a su juicio, la sentencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "ya estaba escrita" antes del juicio.
Durante la comparecencia de Juanfran Serrano, que fue adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE durante la etapa de Santos Cerdán, Alfonso Gil se ha quejado de que se le haya citado a esta comisión de investigación cuando no aparece en procedimientos judiciales.
Por ello, ha criticado que esta comparecencia se produzca "de manera paralela" a procedimientos judiciales, "que son los que determinarán la verdad judicial": "Porque, si se ha fijado usted, aquí ya se ha sentenciado a la gente".
Y haciendo un paralelismo con este hecho, Alfonso Gil ha puesto como ejemplo el caso del fiscal general. "La sentencia estaba escrita", ha añadido el dirigente socialista sobre el fallo del Tribunal Supremo (TS) que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación.
