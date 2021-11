El nuncio del Papa en España pide "caminar con valentía" y "extender la mano sin prejuicios" a los más necesitados

La catedral de Ourense ha finalizado el sínodo diocesano con una celebración litúrgica a la que ha acudido el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, pidiendo que se "camine con valentía" y se "extienda la mano sin prejuicios" sobre todo a los más necesitados porque "las buenas obras, sin amor, no valen nada".

El acto litúrgico ha comenzado con una procesión desde la iglesia de Santa Eufemia, encabezada por la cruz procesional y las imágenes de San Martín y Santa María Madre, los patronos de la diócesis de Ourense, seguidos por los sacerdotes y obispos que asistían a la Eucaristía, acompañada del sonido de las gaitas de la Real Banda de Gaitas de la Diputación.

Así se han trasladado desde Santa Eufemia hasta la Catedral de Ourense donde 800 personas asistieron a la misa que ha presidido el máximo representante de la Iglesia en España.

Entre los presentes, miembros de la vida consagrada, sacerdotes, obispos y arzobispos no solo de España sino también del norte de Portugal.

Ante todos ellos Auza ha invitado a "caminar con valentía como San Martín Tours --patrón del templo--- para que el mensaje de Cristo llegue a los más necesitados".

"Aunque haya buenas obras, sin amor, no valen nada", ha apuntado el nuncio recordando que el "evangelio es un mensaje de amor y de salvación no un Código Penal".

Por su parte, el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, ha pedido que le transmita al Papa los sentimientos de "filiación y comunión" de los integrantes de su diócesis, donde cerca de 2.200 miembros participaron en los 197 grupos sinodales constituidos en la diócesis durante estos años.

Entre los asistentes a la clausura también ha estado presente el arzobispo emérito de Tánger y el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada en el Vaticano, el ourensano, José Rodríguez Carballo.

Al término de la Eucaristía se han rubricado en la iglesia de Santa Eufemia un total de 132 propuestas que se aprobaron durante las reuniones mantenidas a lo largo de estos años por los grupos sinodales.

Entre ellas peticiones a los sacerdotes como que "no decaigan en su labor" porque "aunque no sea reconocida por gran parte de la sociedad" el señor "los envió a sembrar y no a recoger frutos".