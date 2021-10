El obispo de Sigüenza-Guadalajara pone su cargo a disposición del Papa Francisco tras cumplir 75 años

El obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, acaba de poner su cargo a disposición del papa Francisco tras haber cumplido los 75 años, trámite obligatorio de acuerdo a las normas de Derecho Canónico al llegar a esta edad, aunque ha apuntado que la decisión tardará "al menos unos meses" en hacerse efectiva.

"Ahora solo me queda esperar, con paz, la decisión que tome el Santo Padre", ha señalado en una entrevista a Europa Press justo cuando acaba de cumplir 75 años de edad, y tras enviar al Pontífice el documento en el que le comunica su renuncia al cargo.

Nacido en San Julián de Arbás (Asturias), Monseñor Rodríguez tomó posesión como obispo de Sigüenza-Guadalajara el 2 de abril de 2011, pero por el momento no ha recapacitado sobre su futuro una vez que abandone la responsabilidad de obispo. "El día que tenga que tomar la decisión, lo haré y me someteré a la obediencia a mi sucesor y a trabajar en la acción pastoral donde me pida", ha subrayado.

No tiene o al menos no ha querido hacer público si tiene algún candidato favorito para sucederle al frente de la diócesis porque es algo que no le corresponde a él sino al Nuncio de su Santidad. Sin embargo, ha admitido que es posible que cuando llegue el momento, algunos sacerdotes de la diócesis, religiosos y laicos, reciban una carta para requerirles su opinión pero que, en todo caso, será "secreta".

De la década que lleva al frente de la diócesis se queda como positivo con la acogida recibida en sus visitas pastorales a las parroquias, mientras que, entre los momentos más duros, sin duda, se ha referido al sufrimiento y las secuelas que ha dejado la pandemia en muchas familias.

No ha negado que durante este más de año y medio de crisis sanitaria ha habido una disminución presencial de fieles en los templos y que ello se ha resentido en la reducción de los ingresos económicos. No obstante, ha asegurado que también han descubierto "una gran generosidad" por parte de personas concretas a las nuevas necesidades.

En despoblación nos quedamos en la teoría

Otra de las grandes preocupaciones de monseñor Rodríguez es la despoblación. Ha asegurado que echa de menos la falta de un proyecto concreto de atención a las zonas especialmente despobladas, y cree que es un asunto sobre el que no se han adoptado decisiones precisas sobre cómo actuar en cada uno de los casos cuando sería algo que tendría que estar plasmado en unas conclusiones operativas que "de momento no existen", ha subrayado.

En este preciso momento, Rodríguez se ha postulado claramente en favor de no dejar sola a la gente de los pueblos, entre la que hay muchos mayores. "Tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos", ha dicho mientras ha precisado como la falta de un proyecto social y político "definido y concreto" de cara al futuro para cubrir las necesidades de la población mayor que viven en los pueblos hace que no sea fácil que se vaya "un poco, a salto de mata". "Se ha estudiado y reflexionado mucho, pero nos quedamos en la teoría", ha precisado

Problema de okupación

En referencia al problema que está generando la ocupación de viviendas, ha expresado que la ley que existe actualmente es "injusta", pero confía en que tanto desde el Gobierno central como desde los gobiernos autonómicos se encuentren soluciones "a las injusticias" que se generan como consecuencia de la existencia de un vacío legal.

Según Rodríguez, con ello se evitaría "el temor y posibles enfrentamientos". Siente que las personas tienen derecho a tener vivienda pero también a poder cobrar un alquiler por el arrendamiento de la misma y que no se encuentren en una indefensión porque la ley no lo cubre adecuadamente.

