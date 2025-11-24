El objetivo del primer ministro francés sigue siendo aprobar unos presupuestos para 2026

PARÍS, 24 nov (Reuters) -

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dijo el lunes que el objetivo del Gobierno sigue siendo tener un presupuesto para 2026 antes de finales de año, a pesar de las tensiones en el Parlamento.

Lecornu habló después de que la Cámara Baja francesa rechazara partes del proyecto de presupuesto para 2026 y dejó en el aire si el Parlamento, políticamente fragmentado y bajo presión de los inversores para reducir el déficit presupuestario, puede llegar a un acuerdo antes de finales de año.

"Esto es una alerta para el futuro (...), pero sí, podemos hacerlo (conseguir un presupuesto)", dijo Lecornu, que añadió que todavía había mayoría en el Parlamento para votar un proyecto de ley presupuestaria.

Tras el rechazo de la parte del presupuesto relativa a los ingresos, que implicaba la fiscalidad, el proyecto se dirige ahora al Senado, que se espera que elimine muchas enmiendas añadidas por la Cámara Baja.

Como ambas Cámaras deben estar de acuerdo para que se apruebe el presupuesto, una vez que el Senado termine su revisión una comisión mixta intentará llegar a un compromiso entre las dos Cámaras. (Información de Dominique Vidalon, Sudip Kar-Gupta; edición de Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela)