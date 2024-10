"El objetivo es cerrar el círculo con un triplete", dice Alcaraz antes de Bercy

El español Carlos Alcaraz, N.2 del mundo, afronta el Masters 1000 de París-Bercy con el objetivo de "cerrar el círculo" en la capital francesa, donde en 2024 conquistó Roland Garros y la medalla de plata olímpica.

"Es verdad que a París le tengo muchísimo cariño por todo lo que he vivido este año y los años anteriores, así que tengo ganas de empezar, de ver cómo va, ojalá pueda jugar y desplegar buen tenis para llegar a las rondas finales, y veremos a ver, me siento bien físicamente, con confianza, con buen tenis, el objetivo es cerrar ese círculo con un triplete o al menos hacer un buen resultado", declaró Alcaraz este lunes desde el recinto de París-Bercy, a un día de su debut en el torneo ante el ganador del partido entre el chileno Nicolás Jarry y el italiano Lorenzo Sonego.

Aunque Alcaraz aún tiene por delante este año el torneo de Maestros de final de temporada en Turín y las finales de la Copa Davis, piensa en el presente y en el torneo parisino, que aún no ha podido añadir a su palmarés.

"Es uno de los torneos más importantes del mundo, un Masters 1000, un torneo en el que siempre quiero hacerlo bien, los últimos años en este torneo especialmente no ha ido lo bien que me hubiera gustado", reconoció.

- "Rodri y Vinicius merecen el Balón de Oro" -

El tenista murciano de 21 años realizó esas declaraciones a apenas unas horas de la ceremonia del Balón de Oro que premiará al mejor futbolista del mundo, un evento del que como buen aficionado afirmó que estará pendiente, pero no asistirá a la gala.

"No voy a ir, mañana tengo partido, aunque me hubiera encantado ir tampoco me han invitado... estamos aquí por el torneo, lo veré e intentaré ponérmelo de alguna manera, y el favorito... han salido cosas, hasta el día de hoy he visto que era Vinicius, ahora Rodri, son dos grandes jugadores que se merecen el Balón de Oro, me llevo muy bien con los dos".

Preguntado sobre el torneo de exhibición que disputó recientemente en Arabia Saudita junto a otras de las mejores raquetas del mundo, como Jannik Sinner, Novak Djokovic o Rafa Nadal, Alcaraz se sinceró reconociendo el interés económico como una de sus motivaciones para haber acudido al rico país de Golfo.

"Mentiría si dijese que fui sólo por divertirme y por jugar y olvidándome del dinero mentiría, todo el mundo trabaja por eso, la vida es así, amo jugar al tenis, la mayoría de las veces no pienso en el dinero, juego por amor, por divertirme, pero hay que ser realista, quieres ganar dinero, y en Arabia es el premio más alto de la historia, fue una buena motivación".

Iga/dam/dr

AFP