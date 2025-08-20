El objeto que explotó en Polonia podría ser un dron o parte de un sabotaje, dice ministro

(Reescribe añadiendo novedades, detalles y comentarios en el primer párrafo y en 3-6; cambia titular)

VARSOVIA, 20 ago (Reuters) -

Las autoridades polacas afirmaron el miércoles que no descartaban que un objeto que explotó por la noche en un campo del este de Polonia fuera un dron ruso o de contrabando, o un caso de sabotaje, aunque no habían detectado ninguna entrada en el espacio aéreo polaco.

La policía había anunciado anteriormente que un objeto no identificado había caído en un campo de la localidad de Osiny, en la provincia de Lublin, al este de Polonia, fronteriza con Ucrania.

El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas dijo que los sistemas de radar no habían detectado ningún objeto que entrara en el espacio aéreo polaco procedente de Ucrania o Bielorrusia y que podría tratarse de un componente de un antiguo motor de hélice.

Sin embargo, el vice primer ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que también es ministro de Defensa, dijo que los sistemas de radar no siempre captan todos los objetos.

"Se está verificando todo el incidente", dijo. "Las tres hipótesis: un dron bielorruso o ruso, o un dron utilizado para el contrabando, o un acto de sabotaje que podría haber tenido lugar en territorio polaco. Ninguna de estas posibilidades debe descartarse".

Señaló que el incidente podría ser comparable a otros en los que drones rusos sobrevolaron Lituania y

Rumanía

.

La explosión rompió los cristales de las ventanas de varias viviendas, pero nadie resultó herido, informó la agencia PAP. La policía encontró en el lugar restos de metal y plástico quemados, añadió.

Las sirenas de ataque aéreo sonaron durante aproximadamente una hora sobre la frontera en las regiones ucranianas de Volinia y Leópolis desde alrededor de las 2100 GMT, según mensajes de sus militares publicados en Telegram.

No se registraron ataques aéreos en esas regiones, dijeron sus gobernadores. (Información de Marek Strzelecki, Barbara Erling y Alan Charlish en Varsovia y Lidia Kelly en Melbourne; edición de Andrew Heavens, Sharon Singleton y Aidan Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)