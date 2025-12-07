El Observatorio de Violencia de Género del CGPJ encarga un "mapeo" de zonas sin cobertura para las pulseras antimaltrato

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado un "mapeo" de zonas rurales aisladas y de montaña donde se detecten problemas de falta de cobertura que puedan provocar fallos de geolocalización en las pulseras para maltratadores, tras ser recogida como una de las "incidencias más recurrentes" referidas por las comisiones provinciales de violencia de género y por alguna jueza.

Rojo, que asumió la presidencia del Observatorio el pasado mes de noviembre en sustitución de Esther Erice, tras pactar ambas que rotarían al año de la designación, ha revelado que el pasado martes por la tarde realizaron una visita al Centro Cometa, el centro de control que gestiona las pulseras telemáticas para órdenes de alejamiento en casos de violencia de género en España.

"Aprovechando la reunión, bueno, la visita al Centro Cometa, pregunté yo personalmente por este tema, me dijeron que efectivamente estaban trabajando en este mapeo de las zonas que tenían problemas de cobertura y que nos lo harían llegar", ha explicado Esther Rojo en una entrevista concedida a Europa Press.

El Observatorio, una vez que reciba este mapeo, lo trasladará a los juzgados y los tribunales que conocen de la materia de violencia de género para que "cuando establecen esta medida adicional de control del alejamiento, de la orden de protección o de la pena" que sepan "que puede que en ese territorio, en determinada zona, haya problemas de cobertura".

La decisión de encargar este mapeo surgió a raíz de la reunión del Observatorio en la que abordaron junto con el resto de las instituciones, la problemática que había sucedido con las pulseras telemáticas y el problema con la migración de datos de una empresa a otra.

Según ha indicado Rojo, en este encuentro, también se abordó "una de las deficiencias que ponían de manifiesto las actas de las comisiones provinciales de violencia de género y algún escrito de alguna jueza en particular" en la que informaban de "problemas de falta de cobertura, lo que impedía la geolocalización o bien del infractor o bien de la mujer protegida".

Esta incidencia se detectó "sobre todo en las zonas rurales aisladas y zonas de montaña", más allá de problemas "coyunturales" de falta de cobertura, tal y como ha precisado la presidenta del Observatorio.

Desde Cometa les han trasladado que "pronto" estarán "en disposición" de enviarles este mapeo que se tendrá que actualizar "periódicamente" a medida que se vayan reduciendo esas "zonas ciegas", según ha añadido.

"Es importante para las mujeres que tienen esta medida de protección y para el propio juez que acuerda la medida, saber qué zonas en concreto tienen estos problemas de falta de cobertura", ha aseverado Rojo.