El Observatorio del Empire State Building vuelve a ser elegido la atracción número 1 de EE.UU. por los viajeros de Tripadvisor, por segundo año consecutivo en 2023, en la categoría "Travelers' Choice Best of the Best"

Nueva york--(business wire)--jun. 20, 2023--

El Empire State Building (ESB) que ha conseguido el codiciado primer puesto en la lista de las mejores atracciones de Estados Unidos por segundo año consecutivo y el quinto a nivel mundial, en la edición de los premios 2023 de Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor. Estos galardones, determinados a partir de un año completo de opiniones de los viajeros de Tripadvisor, reconocen lo mejor en cuanto a viajes y les rinden homenaje a los lugares que ofrecen las experiencias más extraordinarias.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230620259896/es/

Kong exhibit at the Empire State Building Observatory; ESB lit in Tripadvisor Green; ESB Host on the 86th Floor Observatory (Photo: Business Wire)

"Estamos encantados con nuestros equipos de primera línea y de gestión, son ellos quienes se han ganado este reconocimiento y agradecemos una vez más a las mentes creativas que están detrás de nuestra obra maestra de 165 millones de dólares en exposiciones y mejoras en el Observatorio del Empire State Building. Este edificio es la auténtica atracción que nadie se puede perder al visitar la ciudad de Nueva York", subrayó Tony Malkin, presidente y director general del Empire State Realty Trust. "Nuestros huéspedes tan apreciados han elevado al ESB al primer puesto durante dos años consecutivos y les agradecemos sinceramente su reconocimiento, sin el cual esto no sería posible".

Hace poco, la Experiencia del Observatorio del Empire State Building fue renovada de arriba a abajo con una inversión de 165 millones de dólares, una obra en la que se agregó una entrada dedicada a los huéspedes, un museo inmersivo que rinde homenaje al icono desde el momento en que fue concebido hasta su lugar actual en la cultura pop y un Observatorio en el Piso 102 completamente renovado, con vistas extraordinarias de 360 grados.

"Felicitamos a los ganadores del premio Tripadvisor Travelers' Choice Best of the Best 2023", manifestó John Boris, director de crecimiento de Tripadvisor. "El resurgimiento de los viajes que se ha constatado a lo largo del año pasado ha aumentado aún más la competencia. Clasificarse entre los mejores de los mejores demuestra que les ha brindado experiencias extraordinarias a quienes más importan: sus huéspedes". Dados los cambios constantes en las expectativas, la continua escasez de mano de obra y el aumento de los costos, esa no es una tarea fácil y no deja de impresionarme la resiliencia y la capacidad de adaptación que tiene el sector hotelero. Brindemos por otro año de éxitos".

Para festejar este reconocimiento, las luces de la famosa torre del Empire State Building, reconocida en todo el mundo, brillarán en Tripadvisor Green el 20 de junio.

Para descargar imágenes de alta resolución del Empire State Building Observatory Experience y las luces de su torre en verde Tripadvisor, haga clic aquí. Para saber más sobre el Empire State Building y su Observatory Experience, haga clic aquí.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el "Edificio más famoso del mundo", propiedad del Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se yergue a más de 1454 pies (443 metros) sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. Se invirtieron 165 millones de dólares en la renovación del Empire State Building Observatory Experience para crear una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas que van desde el suelo hasta el techo. El viaje al famoso observatorio del piso 86 , de renombre mundial y el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York e incluso más lejanas, orienta a los visitantes durante toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la emblemática historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes y fue declarado el "edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, es el destino turístico más popular del mundo según Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos en la edición 2023 de Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracción número 1 de Nueva York según Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona íntegramente con electricidad eólica renovable y sus numerosos pisos albergan principalmente una variada gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para conseguir entradas para la Observatory Experience en el observatorio, visite esbnyc.com o siga el Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok del edificio.

Fuente: Empire State Realty Trust, Inc. Categoría: Observatorio

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230620259896/es/

CONTACT: Empire State Realty Trust

Brock Talbot

347-804-7863

btalbot@esrtreit.com

Keyword: new york united states north america

Industry keyword: commercial building & real estate construction & property destinations travel vacation reit other construction & property tourist attractions

SOURCE: Empire State Realty Trust, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 06/20/2023 08:32 pm/disc: 06/20/2023 08:29 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230620259896/es

AP