El Observatorio del Medicamento destaca que el crecimiento del mercado farmacéutico está "estabilizado" en torno al 3,5%

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Observatorio del Medicamento, de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), ha destacado que el crecimiento del mercado farmacéutico se encuentra "estabilizado" en torno al 3,5% y no prevé grandes variaciones en los próximos meses, según la evolución actual.

Así lo señala en su último informe, con datos de junio, un mes en el que el mercado español continuó con una tendencia de "crecimiento sólido", gracias al liderazgo de los medicamentos de prescripción y las marcas innovadoras.

El mercado alcanzó una facturación de 2321,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,6% respecto al mismo mes de 2024, mientras que el volumen de unidades creció un 1,6%.

Este incremento consolida una tendencia positiva sostenida durante todo el año, con un acumulado de 27.020,4 millones de euros en los últimos doce meses (+6,2%).

Los medicamentos éticos supusieron la mayor parte del mercado, con 1609,7 millones de euros (+10,6%) y un crecimiento notable en volumen (+2,6%).

Dentro de estos, el principal motor de crecimiento fueron los antidiabéticos GLP-1 (+46,2 millones de euros) y, en volumen, los productos hipolipemiantes combinados.

Asimismo, el informe destaca el dinamismo que aportó el segmento 'Consumer Health', sobre todo gracias a los protectores solares.

Mientras, los genéricos se mantienen planos, reflejando una menor presión competitiva por precio frente a años anteriores.

Por comunidades autónomas, el crecimiento fue homogéneo en Andalucía, Madrid y Cataluña, que refuerzan la solidez del mercado. Además, destacan casos particulares como Ceuta, que lidera el crecimiento relativo tanto en medicamentos éticos como en 'Consumer Health'.

LIMITADO AUMENTO EN EL CONSUMO

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, señalan que el pasado junio se produjo un aumento limitado en el crecimiento del consumo, comparado con el mismo mes del año 2024, sin incidencias anormales, tanto de morbilidad como de días festivos.

El número de recetas alcanzó una cifra de 96,2 millones, lo que representa un aumento del 4,41% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 92,1 millones de recetas.

El gasto aumentó un 6,82% y el gasto medio por receta un 2,31%.

Respecto a los datos del acumulado y el interanual, se ha pasado de 13.009,2 millones de euros en el año 2024 a 13.577,3 millones este año.

Así, el aumento interanual es de 568,1 millones de euros, una cantidad superior a la del mes anterior.

MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS

El documento apunta que las mutualidades de funcionarios suponen unos 525 millones de euros de gasto anual en medicamentos, lo que representa un 3,75% del gasto total.

El número de recetas se mueve también en un porcentaje similar, con un 3,74% y el gasto medio por receta es de 11,58 euros en las mutualidades y de 11,62 euros en el conjunto.

Para el Observatorio resulta sorprendente que el gasto medio por receta sea prácticamente el mismo que el del resto de los usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), teniendo en cuenta que la aportación de los usuarios de las mutualidades es de un 30%. En la distribución por mutualidades, Muface representa el 69,3% de las recetas; Isfas el 27,3% y Mugeju el 3,4%.