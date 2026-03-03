El OIEA confirma que las entradas a la planta de enriquecimiento iraní de Natanz fueron bombardeadas

VIENA, 3 mar (Reuters) -

Las entradas a la planta subterránea de enriquecimiento ‌de uranio de Irán ‌en ⁠Natanz, que ya había sido bombardeada anteriormente, atacadas como parte de los ataques militares ​de Estados Unidos ⁠e ⁠Israel contra el país, según confirmó el ​martes el organismo de control nuclear de la ‌ONU.

La planta subterránea de enriquecimiento ​de combustible (FEP, por ​sus siglas en inglés) es una de las tres plantas de enriquecimiento de uranio de Irán que se sabe que estaban en funcionamiento cuando Israel y Estados Unidos ​llevaron a cabo ataques contra instalaciones nucleares iraníes el pasado ⁠mes de junio.

"Basándose en las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede ‌confirmar ahora algunos daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán", dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la red social X. "No se ‌esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado ningún impacto ⁠adicional en la propia FEP, que ‌sufrió graves daños en el conflicto de ⁠junio", añadió.

Las conclusiones del OIEA ⁠coinciden con las del grupo de expertos estadounidense Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, publicadas el lunes después de que Irán dijera que Natanz había ‌sido atacada el ​domingo y el OIEA respondiera que los ataques militares no habían sido importantes. (Información de Francois Murphy; edición de Aidan Lewis y Alexandra ‌Hudson; edición en español de Paula Villalba)