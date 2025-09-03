El OIEA dice que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

Irán aceleró el ritmo de producción de sus reservas de uranio enriquecido al 60%, un umbral que se acerca al 90% necesario para fabricar un arma nuclear, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) consultado por AFP el miércoles.

La agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas precisó que, a 13 de junio de 2025, fecha que corresponde al inicio de la guerra de 12 días desencadenada por un ataque de Israel contra Irán, el total ascendía a 440,9 kg, lo que supone un aumento de 32,3 kg con respecto al 17 de mayo.

Tras ese conflicto con Israel, Irán cesó la cooperación con el OIEA, que calificó el miércoles esta decisión de "profundamente lamentable".

kym/tw/hgs/mb