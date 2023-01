El OIEA espera acordar "muy, muy pronto" una zona de seguridad en la central de Zaporiyia

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confía en que "muy, muy pronto" haya un acuerdo para crear una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa.

Grossi se encuentra precisamente de visita en Ucrania, dentro de una gira con la que quiere reforzar la vigilancia de las instalaciones atómicas en pleno conflicto con Rusia, que lanzó en febrero de 2022 una ofensiva militar que perdura a día de hoy.

El OIEA ha instalado formalmente este miércoles una misión permanente en la central de Chernóbil, ocupada por las tropas rusas en los primeros compases de la guerra. Para Grossi, se trata de "un día muy importante", que permite avanzar hacia "la siguiente fase", con mayor vigilancia.

En el caso de Chernóbil, el responsable de la agencia ha destacado que las instalaciones han vuelto "más o menos" a la normalidad y espera "que no haya más ocupaciones o ataques", pero no oculta que la situación es diferente en la central de Zaporiyia, tomada por las fuerzas rusas en marzo del año pasado.

Antes de viajar hacia Kiev y de verse con las principales autoridades de Ucrania Grossi ha insistido en que es "necesario" proteger la planta de Zaporiyia, dado que se encuentra en una situación "muy precaria" por estar ubicada cerca del frente de combate.

Sin embargo, se ha mostrado optimista sobre el establecimiento de una zona de seguridad alrededor de las instalaciones. Tras los "progresos", cree que es momento de darle "otro empujón" a la iniciativa, por lo que confía en que "muy, muy pronto" pueda haber algún tipo de pacto.

"No es fácil", ha admitido Grossi, que en este viaje no tiene previsto desplazarse a esa zona pero no descarta hacerlo en el futuro.

Europa Press