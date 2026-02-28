El OIEA pide "moderación" en Oriente Medio tras ataques entre EEUU, Israel e Irán

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, llamó este sábado a la "moderación", después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de la respuesta de Teherán.

"El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitarle riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región", indicó la agencia en un comunicado.

Además, el OIEA indicó que de momento "no hay pruebas" de que los ataques hayan tenido un "impacto radiológico" y agregó que continuará vigilando la situación.

Por su parte, la representación permanente de Irán ante ese organismo indicó que solicitó una "reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobernadores del OIEA".

En una publicación en X, la representación señaló que "las acusaciones infundadas, las amenazas odiosas y los actos reprensibles de los agresores contra el programa nuclear pacífico iraní deberán ser examinadas inmediatamente por el Consejo".

Con sede en Viena, el OIEA se encarga de promover el uso pacífico de la energía nuclear.

Estados Unidos e Israel acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica, pero Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles y rechaza otorgar un acceso completo a sus instalaciones nucleares a los inspectores del OIEA.