El OIEA pide que Irán coopere de forma "constructiva"

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) instó el viernes a Irán a cooperar "de forma constructiva" y "con la mayor urgencia" a su petición de verificar las instalaciones nucleares, según un informe confidencial visto el viernes por la AFP

"La pérdida, por parte del organismo, de la continuidad del conocimiento sobre el conjunto de los materiales nucleares previamente declarados en las instalaciones en cuestión en Irán debe abordarse con la mayor urgencia", escribió el organismo de la ONU

El informe del OIEA confirmó que en la próxima semana se llevarán a cabo en Viena conversaciones técnicas sobre el programa nuclear de Irán

Irán y EE. UU. mantienen conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo y evitar una guerra

El jueves, Omán medió en Ginebra la tercera ronda de conversaciones entre iraníes y estadounidenses, en una jornada de "progresos significativos", según un alto funcionario omaní

El optimismo, sin embargo, se ha visto opacado por la advertencia de Irán de que Estados Unidos debe abandonar sus "excesivas exigencias" para lograr un acuerdo

Los ministros de Exteriores de Irán y Omán afirmaron que la próxima semana se celebrarían conversaciones técnicas en Viena, tras las negociaciones en las que participó el director del OIEA, el argentino Rafael Lospennato

"Las conversaciones técnicas tendrán lugar en Viena durante la semana que comienza el 2 de marzo de 2026", confirmó el OIEA

Las tensiones entre Irán y el organismo nuclear de la ONU se han recrudecido en años recientes, y las relaciones se han deteriorado aún más a raíz de una guerra de 12 días en junio

En ese corto conflicto Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra instalaciones nucleares clave iraníes, con resultados que aún son objeto de controversia

Desde esa guerra, a los inspectores del organismo no se les ha permitido el acceso a los principales sitios nucleares de Irán afectados por los ataques, aunque sí han podido visitar otros lugares

El OIEA ha reclamado repetidamente acceso