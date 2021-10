"El olvido que seremos" y "Patria" arrasan en los Platino

MADRID (AP) — La película colombiana “El olvido que seremos” y la serie española "Patria" dominaron los Premios Platino de este año durante una gala celebrada el domingo de forma presencial tras el parón impuesto por la pandemia en la edición anterior.

El director Fernando Trueba y su hermano, el guionista David Trueba, fueron galardonados por la adaptación a la pantalla de la novela de Héctor Abad Faciolince, mientras que el actor español Javier Cámara fue reconocido por meterse en la piel del padre del autor, Héctor Abad Gómez, un destacado médico que se torna activista ante la violenta Medellín de los años 70.

“Hay actores increíbles en Colombia, pero Héctor Abad decidió que yo me parecía a su papá," señaló Cámara, cuya interpretación del acento colombiano ha sido muy comentada en el último año. "Es una locura maravillosa a la que dije sí, y no hay otra cosa de la que me sienta más orgulloso que de haberme atrevido a esta aventura.”

Los premios a mejor interpretación femenina en cine y series fueron a dos españolas: Candela Peña, por su papel protagonista en el filme “La boda de rosa”, y Elena Irureta, quien interpreta a la esposa de un empresario asesinado por ETA, el grupo militante separatista vasco ahora disuelto, en la teleserie “Patria” , adaptación de HBO a la novela superventas de Fernando Aramburu.

“¡Qué ilusión!” gritó una efusiva Irureta sobre el escenario. “Habéis premiado un trabajo que abre el camino hacia la convivencia y un futuro mejor”, dijo la veterana actriz vasca.

El director de la serie, Aitor Gabilondo, dijo que “ya era hora contar estas historias de temas que tanto dolor provocan y han provocado", añadiendo que esperaba que su producción y otras ayuden a construir la convivencia en el País Vasco y otras partes del mundo donde “las heridas siguen abiertas".

El colombiano Andrés Parra se llevó el premio a mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie por “El robo del siglo”.

La película franco-guatemalteca “La Llorona” de Jayro Bustamante, que junto con “El olvido que seremos” llegó como la más nominada de la noche con 10 menciones, terminó con los premios a fotografía, dirección de montaje y sonido.

La octava edición de los premios a la creación audiovisual en lengua española y portuguesa regresó a la capital de España con una gala conducida por los actores Juana Acosta y Luis Gerardo Méndez, colombiana y mexicano respectivamente.

Becky G, Carlos Baute, Juan Magán, Ara Malikian, Natalia Oreiro y Pedro Capó estuvieron a cargo de las actuaciones musicales, mientras que la española Sara Baras desplegó un impresionante taconeado flamenco.

El actor y director mexicano Diego Luna invitó a los creadores audiovisuales de Iberoamérica a superar “las narrativas globales dominantes” durante la gala.

El astro de películas como “Y tu mamá también” y “Rogue One” recibió el Platino de Honor a la trayectoria artística e instó a provechar la segunda oportunidad que, según dijo, nos ha proporcionado la pandemia, para invitar a los presentes a “asumir la responsabilidad” del futuro.

“Nos toca a todos aquí, a todas, a todes, contar nuestros cuentos”, dijo Luna, de 41 años, empleando el lenguaje inclusivo que está tomando fuerza en el mundo hispanohablante.

“Nadie mejor que nosotres para hablar de nuestro contexto. Adueñémonos de esa narrativa y, por favor, no emulemos lo que otras industrias y otros mercados han hecho. Inventemos la nuestra. Confiemos en nuestro talento, nuestra creatividad y el poder de lo específico”.

La cineasta chilena Maite Alberdi utilizó su discurso para agradecer el premio a mejor documental por “El agente topo” para reivindicar que los equipos que participan en películas documentales también opten a ser nominados y premiados en las categorías técnicas como lo hacen los trabajadores de cintas de ficción.

Su documental hispano-chileno cuenta la historia de un detective de edad avanzada en un hogar de ancianos, algo que utilizó Alberdi al regresar al escenario para recibir un segundo premio, al ciney educación en valores, para destacar que los mayores de nuestras sociedades “han sido un ejemplo durante la pandemia”.

“El virus ha puesto de relieve nuestra necesidad de replantear nuestra relación con la vejez. Antes del virus ya existía la pandemia de la soledad", dijo la cineasta. “Espero que este y otros documentales sean una fuente de inspiración para políticos y activistas y que podamos defender una vejez digna, respetada y no relegada al olvido, tanto familiar como institucional".

La alfombra roja, que en la edición de los premios del año anterior no pudo celebrarse debido a la crisis sanitaria, estuvo trufada de estrellas como la guatemalteca María Mercedes Coroy, el mexicano Alejandro Speitzer y los españoles Ester Expósito y Álvaro Morte.