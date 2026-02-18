El operador aeroportuario español Aena solicita un aumento anual de 0,43 euros en las tasas aéreas

MADRID, 18 feb (Reuters) - El operador aeroportuario español Aena propondrá aumentar las tasas que cobra a las aerolíneas por pasajero en 0,43 euros al año entre 2027 y 2031 para ayudar a financiar su plan de inversión de 13.000 millones de euros (US$ 15.400 millones) destinado a mejorar las terminales y gestionar el aumento del tráfico de pasajeros.

El operador ya ha obtenido la aprobación del organismo regulador de la competencia CNMC para aumentar en un 6,5% la tasa máxima por pasajero hasta 0,68 euros en 2026.

Aunque las tasas pueden afectar al precio de los billetes de avión, Aena ha afirmado que los aumentos propuestos, aún sujetos a aprobación, podrían ser menores en los aeropuertos españoles más pequeños y seguirían siendo "competitivos".

Aena prevé que los aeropuertos españoles gestionen hasta 1.600 millones de pasajeros entre 2027 y 2031, incluso aunque el crecimiento del tráfico se modere tras el repunte pospandémico.

El operador tiene previsto triplicar su inversión a partir de 2027 y durante los próximos cinco años. Al menos 10.000 millones de euros de ese gasto requerirán la autorización del Gobierno.

(US$ 1 = 0,8450 euros) (Información de Corina Pons; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska)