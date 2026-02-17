El operador de la red eléctrica española REE defiende la planificación previa al apagón

17 feb (Reuters) - El operador de la red eléctrica española REE defendió el martes su planificación en relación con el apagón generalizado del año pasado y calificó el testimonio de los ejecutivos de las empresas energéticas ante una comisión del Senado como "meras conjeturas".

El apagón más importante de Europa en más de dos décadas paralizó ciudades y dejó a personas varadas en trenes en Portugal y España el 28 de abril del año pasado. REE, propiedad de Redeia, gestionó correctamente el sistema cumpliendo estrictamente la normativa vigente, según afirmó el operador de la red en un comunicado de prensa el martes.

"Cualquier conclusión que se extraiga de lo acontecido el 28 de abril no puede basarse en meras conjeturas o afirmaciones genéricas, como las vertidas en la última sesión de la Comisión (del Senado)", afirmó. Durante la audiencia de la semana pasada, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, negó que la mala gestión de una planta solar propiedad de la empresa eléctrica pudiera haber contribuido al apagón, después de que la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, hubiera declarado ante la misma comisión que esto había hecho más vulnerable el sistema eléctrico.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, dijo ante la misma comisión que las centrales eléctricas de la empresa cumplían con la normativa y no se desconectaron de forma indebida ese día y culpó del apagón a la planificación de la combinación energética de REE. (Información de Javi West Larrañaga en Gdansk; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)