El operador ferroviario español limita la velocidad en tramos de la línea Madrid-Barcelona

MADRID, 20 ene (Reuters) -

El operador ferroviario español Adif comunicó el martes que ordenó que los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona circulen de manera temporal a velocidad reducida en dos tramos que suman casi 150 kilómetros, después de que los maquinistas denunciaron irregularidades en las vías.

La restricción se produce dos días después de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en la que murieron al menos 41 personas en Adamuz, en el sur de España.

"Se trata de una limitación temporal de velocidad. Maquinistas han reportado baches y se ha puesto por seguridad esa limitación", dijo un portavoz de Adif a Reuters. "Esta noche, Mantenimiento revisará y, si está todo bien, lo normal es que se levante la limitación, añadió el portavoz.

(Reporte de Emma Pinedo; escrito por David Latona; editado en español por Carlos Serrano)