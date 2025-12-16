El operador portuario marroquí Marsa Maroc comprará el 45% de Boluda Maritime Terminals
- 1 minuto de lectura'
RABAT, 16 dic (Reuters) -
Marsa Maroc, el principal operador portuario de Marruecos, anunció el martes la firma de un acuerdo para adquirir una participación del 45% en Boluda Maritime Terminals (BMT), filial de la empresa española Boluda Corporación Marítima, por 80 millones de euros (US$94,01 millones).
La operación, aprobada por el consejo de administración de Marsa Maroc, está sujeta a la autorización de los organismos reguladores, según informó la empresa en un comunicado.
BMT gestionó más de un millón de contenedores en 2024 a través de sus nueve terminales en España peninsular y las islas Canarias.
La adquisición permitiría a Marsa Maroc International Logistics (MMIL), la filial internacional del grupo, reforzar su posicionamiento en el corredor España-Marruecos, añadió.
Marsa Maroc opera 25 terminales en 11 puertos y a principios de este año anunció planes de expansión en África occidental y oriental, incluyendo dos terminales en el puerto de Cotonú, en Benín, y una terminal de petróleo y gas en el puerto de Damerjog, en Yibuti.
(US$1 = 0,8510 euros) (Información de Ahmed Eljechtimi; edición de Louise Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)
- 1
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 2
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 3
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir
- 4
Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol