El opositor Avigdor Lieberman advierte de que las discrepancias sociales en Israel pueden dividir el país

El destacado dirigente opositor israelí Avigdor Lieberman, líder del Yisrael Beitenu, ha alertado este lunes de que las diferencias entre varios sectores de la sociedad israelí pueden llegar a dividir al país, y ha señalado en este punto a Líbano, un país que considera desunido por divisiones sectarias.

Lieberman, quien en el pasado ocupó las carteras de Defensa, Exteriores y Finanzas, ha incidido en la importancia de pensar en el futuro no solo de la Franja de Gaza, sino también del propio territorio israelí el día que culmine la ofensiva en el enclave palestino.

Así las cosas, Lieberman ha advertido del peligro que conlleva "una comunidad que no comparte los mismos valores y visión" que el resto de la sociedad, en referencia velada a la comunidad ultraortodoxa, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

De acuerdo con Lieberman, es necesario que la población israelí entable diálogo sobre "el día después" de la guerra, y ha animado a los líderes de diversas facciones del Parlamento israelí a impulsar una "coalición sionista integral" que pueda defender puntos en común en el futuro.