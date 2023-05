El opositor Ousmane Sonko anuncia que dejará de cooperar con la Justicia de Senegal

Sonko habla de "bandidismo judicial" y enmarca la decisión en su "campaña de desobediencia"

MADRID, 8 May. 2023 (Europa Press) -

El líder opositor senegalés Ousmane Sonko ha anunciado que dejará de cooperar con la Justicia en los casos abiertos contra él, que tilda de injustos y politizados, en el marco de lo que ha descrito como parte de una "campaña de desobediencia" contra las autoridades del país africano.

"No es ya justicia, es bandidismo judicial, y por ello he adoptado la decisión, en el marco de mi campaña de desobediencia civil, de no colaborar más con la Justicia", ha señalado en un vídeo publicado en su cuenta en la red social Facebook.

"Si el Estado no puede garantizar un mínimo de seguridad, que debería ser lo normal, no me presentaré más ante esta Justicia para responder a cualquier caso", ha recalcado, antes de decir que es una decisión "firme" cuyas consecuencias "asume".

Así, Sonko, quien es además alcalde de la ciudad de Ziguinchor (sur), ha hablado de una campaña de "liquidación política" y ha acusado al presidente, Macky Sall, de "instrumentalizar" el aparato judicial para intentar que no pueda ser candidato a las elecciones presidenciales de 2024.

"No hay otra solución que la resistencia. Tenemos una obligación patriótica, una obligación de salvación nacional de resistir ante la maquinaria de represión de Macky Sall", ha reseñado Sonko, que ha insistido en que "nunca" se ha negado a comparecer ante los tribunales.

En este sentido, ha condenado los incidentes registrados en marzo cuando la Policía intentó detenerle para trasladarle por la fuerza a un tribunal y ha reiterado que fue "casi un intento de liquidación física". "Parece que con Sonko todo está permitido", ha zanjado.

El opositor hace frente a dos casos que podrían apartarle de las presidenciales, entre ellos uno por presunta violación y amenazas de muerte, mientras que en marzo fue condenado por difamación, una sentencia que ha apelado.

Sonko fue detenido en 2021 después de que una veintena de parlamentarios opositores presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la retirada de su inmunidad parlamentaria.

La detención del opositor, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, desató una oleada de protestas que se saldó con varios muertos. Finalmente, fue liberado, si bien los procedimientos contra él siguen en marcha.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad.

Por su parte, el presidente senegalés rechazó recientemente las denuncias sobre la posibilidad de violar el límite de dos mandatos en caso de que se presentara a la reelección y subrayó que "en el plano jurídico, el debate está cerrado desde hace mucho". Sin embargo, especificó que aún no ha decidido si concurrirá de nuevo a las urnas.

Europa Press