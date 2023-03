El opositor Peter Obi presenta formalmente un recurso contra los resultados de las presidenciales en Nigeria

El candidato del opositor Partido Laborista a las elecciones presidenciales de febrero en Nigeria, Peter Obi, ha presentado formalmente este martes una apelación contra los resultados oficiales de los comicios, que dieron la victoria al candidato del partido gubernamental, Bola Tinubu, en medio de denuncias sobre irregularidades por parte de varios partidos opositores.

Obi, que qued√≥ en tercer lugar en los comicios --por detr√°s de Tinubu y del candidato del Partido Democr√°tico de los Pueblos (PDP), Atiku Abubakar, quien tambi√©n ha dicho que apelar√° los resultados--, ha presentado su demanda ante un tribunal electoral de la capital, Abuya, pidiendo que se cancelen los resultados oficiales y que se repita la votaci√≥n, seg√ļn ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'.

La demanda ha sido as√≠ presentada el √ļltimo d√≠a h√°bil para hacerlo, dado que han pasado 21 d√≠as desde que la comisi√≥n electoral anunci√≥ los resultados. As√≠, el abogado de Obi, Livy Ozoukwu, ha recalcado que Tinubu "no estaba cualificado para presentarse a las elecciones" y ha agregado que "no fue elegido por una mayor√≠a de votos legales depositados durante las elecciones":

Por ello, ha defendido que Tinubu "no logró una cuarta parte de los votos en las presidenciales en el Territorio de la Capital Federal, lo que no permite que sea declarado como ganador de las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 2023", al tiempo que ha reclamado "una orden cancelando las elecciones" y reclamando a la comisión electoral una nueva votación en la que el presidente electo "no debería poder participar".

El propio Tinubu defendió la semana pasada que se impuso en unas elecciones "justas y creíbles" y destacó que "no es momento para la acritud y la recriminación", en medio de las denuncias de varios candidatos opositores sobre irregularidades. Así, defendió el derecho del resto de candidatos a acudir al aparato de justicia, al tiempo que mostró su compromiso de "trabajar para el beneficio de toda la población, hayan votado o no" por su candidatura.

Tinubu sustituirá en el cargo a Muhammadu Buhari, quien no pudo presentarse debido a que ha cumplido ya el límite de mandatos fijados por la Constitución de Nigeria. Las elecciones suponen además la primera ocasión desde el retorno del país al gobierno civil en 1999 en la que ninguno de los candidatos es un antiguo líder militar, como era el caso de Buhari, quien ya estuvo al frente del país entre diciembre de 1983 y agosto de 1985 tras un golpe de Estado.

Europa Press