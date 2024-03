El principal partido opositor de Pakistán, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), ha anunciado este martes la creación de un movimiento de protesta que "tome las calles" del país para recuperar lo que consideran un "mandato robado" a manos de Shehbaz Sharif, que juró el lunes el cargo como nuevo primer ministro.

Asad Qaiser, un alto cargo de la formación, ha recalcado que su intención es "unir a todas las fuerzas políticas para lanzar un movimiento en el marco de la ley y la Constitución", según informaciones recogidas por la cadena de televisión Geo TV.

Así, ha abogado por salir a la calle en todas las provincias de Pakistán para que "se cumplan sus demandas" y ha denunciado que les hayan "arrebatado sus derechos" tras las elecciones del pasado 8 de febrero. "Nuestro movimiento continuará y juntará a todas las fuerzas políticas", ha aseverado.

El que fuera presidente de la Asamblea Nacional paquistaní ha indicado, además, que las protestas serán pacíficas y ha reiterado que "no cree en el Gobierno falso" de Sharif --de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N)-- tras una cita electoral de gran importancia para el país.

Varios partidos han rechazado los resultados electorales y apuntado a un supuesto fraude, especialmente después de que cerca de 90 candidatos independientes que contaban con el apoyo del PTI se hayan sumado a 'posteriori' al Consejo Suní Ittehad (SIC) para reclamar los escaños reservados para las minorías y las mujeres.

"No nos rendiremos, porque nuestra guerra no es para nuestra política sino para la nación", ha aseverado Qaiser, que ha afirmado que "se les ha robado 180 escaños y aquellos destinados a las candidatas mujeres". En este sentido, ha aclarado que "la primera demanda implica pedir a las instituciones que trabajen dentro de sus límites, según la Constitución, y que no cedan a presiones".

Felicitaciones de modi

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha felicitado a Sharif tras la toma de posesión y a pesar de las históricas tensiones existentes entre ambos países. "Enhorabuena a Shehbaz Sharif por jurar el cargo como primer ministro de Pakistán", ha señalado en un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X.

Así, se ha sumado a otros líderes mundiales, como los presidentes de Turquía e Irán, Recep Tayyip Erdogan y Ebrahim Raisi, respectivamente, o el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y el ministro de Exteriores británico, David Cameron, entre otros.

El Gobierno estadounidense ha dicho estar dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno paquistaní y ha dado la bienvenida a Sharif como primer ministro, a quien ha asegurado que "trabajarán para desarrollar intereses compartidos" por ambas partes.