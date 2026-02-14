El opositor ruso Navalni fue "envenenado" en prisión por Rusia, afirman cinco países europeos
El opositor Alexéi Navalni, muerto en febrero de 2024 en circunstancias turbias en una prisión rusa, fue "envenenado" con una "toxina rara" por Moscú, según una investigación revelada el...
El opositor Alexéi Navalni, muerto en febrero de 2024 en circunstancias turbias en una prisión rusa, fue "envenenado" con una "toxina rara" por Moscú, según una investigación revelada el sábado por el Reino Unido.
"Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición", declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, con motivo del segundo aniversario de la muerte del acérrimo crítico del presidente ruso Vladimir Putin.
El Reino Unido también afirmó haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas.