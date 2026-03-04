El opositor venezolano González Urrutia será sometido a "pequeña intervención" por hueso roto

El venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, será sometido a una "pequeña intervención" médica por un hueso roto, informó este miércoles el dirigente opositor, luego de conocerse el lunes que guardaba reposo por una dolencia de cadera.

"Mañana me realizarán una pequeña intervención para reparar un hueso roto", indicó en X el excandidato presidencial, de 76 años, sin dar mayores detalles sobre la operación.

La líder opositora venezolana María Corina Machado "y yo seguimos coordinando y alineando todo lo que está por venir", continuó González Urrutia, que reside en Madrid desde septiembre de 2024.

"Gracias a todos por sus mensajes de afecto. Todo está bien", agregó el dirigente opositor, que se enfrentó en las presidenciales de 2024 a Nicolás Maduro y sostiene que ganó los comicios, marcados por denuncias de irregularidades.

El lunes, el equipo del excandidato presidencial anunció que González Urrutia guardaba reposo por recomendación médica debido a una dolencia en la cadera.