El optimismo por la Fed contrarresta la inquietud política y anima a las bolsas

Por Rae Wee

SINGAPUR, 9 sep (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el martes, alentadas por las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos ya la semana que viene, aunque la agitación política en todo el mundo mantuvo en vilo a los inversores en divisas y bonos.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

subía un 0,7%, siguiendo la estela positiva de Wall Street durante la noche, en la que el índice Nasdaq

registró un cierre récord. Los futuros del Nasdaq subían un 0,06%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,05%.

Los futuros europeos, por su parte, bajaban después de que los índices de referencia regionales registraran ganancias en la sesión al contado del lunes. Los futuros del EUROSTOXX 50 caían un 0,2%, mientras que los futuros del FTSE y del DAX bajaban un 0,13% y un 0,26%, respectivamente.

Las expectativas de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en su reunión de la próxima semana, tras el débil informe de empleo del viernes en Estados Unidos, infundieron nueva vida a la subida de la renta variable.

Aunque los datos sobre la inflación de los precios al consumo y al productor se publicarán la semana que viene, los inversores apuestan por un recorte de 25 puntos básicos este mes, y la atención se centra ahora en si la Reserva Federal podría realizar un movimiento mayor de 50 puntos básicos.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos también publicará más tarde una estimación preliminar de revisión del nivel de empleo para los 12 meses hasta marzo.

"Ambas publicaciones van a influir en el paso del banco central por la escalera de la política monetaria", dijo José Torres, economista de Interactive Brokers, refiriéndose a las cifras del IPP y el IPC.

"Una fuerte reducción de las plantillas laborales, junto con un descenso del IPC, probablemente aumentará las probabilidades de una rebaja de medio punto porcentual hasta un 50%".

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados contemplan ahora una probabilidad superior al 11% de que la Fed rebaje los tipos en 50 puntos básicos este mes, frente al 0% de hace una semana.

Por su parte, el índice Nikkei japonés superó por primera vez la marca clave de los 44.000 puntos, gracias a la debilidad del yen, tras la dimisión del primer ministro del país, Yoshihide Suga.

Los aranceles estadounidenses sobre los productos japoneses, incluidos los automóviles y las piezas de automóvil, se reducirán a partir del 16 de septiembre, según anunció el martes el negociador arancelario japonés Ryosei Akazawa en una publicación en X.

El índice Hang Seng de Hong Kong subía un 0,5%, mientras que el índice de valores blue chip CSI300 de China perdía un 0,7%.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Irene Martínez)