El orden mundial cambia, no se rompe, dicen los jefes de finanzas

DAVOS, Suiza, 23 ene (Reuters) - El orden mundial está cambiando, pero no está sufriendo una ruptura, afirmaron el viernes los líderes financieros, rebatiendo la tesis del primer ministro canadiense, Mark Carney, de que se está configurando un nuevo orden impulsado por la coerción de las grandes potencias. En su discurso en Davos, Carney pidió a los países que aceptaran que el orden mundial basado en normas había llegado a su fin y que las grandes potencias estaban abandonando incluso la pretensión de cumplir los acuerdos internacionales.

Citando al historiador griego Tucídides, Carney dijo que el mundo estaba entrando en un periodo en el que "los fuertes pueden hacer lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que deben". "No estoy exactamente de acuerdo con Mark", declaró Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en el Foro Económico Mundial de Davos, pocos días después de la comparecencia de Carney. "No estoy segura de que debamos hablar de ruptura".

"Creo que deberíamos estar hablando de alternativas. Deberíamos estar identificando, mucho más de lo que lo hemos hecho probablemente en el pasado, las debilidades, los puntos dolorosos, las dependencias, la autonomía", dijo.

LA Jefa de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, dijo que era poco probable que la incertidumbre se mantuviera tan alta como este mes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con arrebatar Groenlandia a Dinamarca, aliada de la OTAN.

Pero agregó que el viejo orden tampoco iba a volver, la incertidumbre persistiría y los países deben invertir en su propia resiliencia.

"No creo que volvamos a donde estábamos. Pero no será tan malo y quizá tengamos un estado ligeramente mejor y estable para el futuro", afirmó Okonjo-Iweala. "Si yo dirigiera un país, trataría de fortalecerme a mí misma y a mi región, y me fijaría en mi región para crear resiliencia".

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, argumentó que el cambio es natural y lleva años produciéndose, y que es hora de aceptarlo porque los choques seguirán produciéndose.

"Ya no estamos en Kansas", dijo, haciendo referencia a una frase del Mago de Oz, que significaba que las comodidades del entorno familiar se habían ido para siempre. Lagarde, que abandonó una cena en Davos durante un discurso crítico con Europa del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, se mostró más indulgente el viernes.

"Hemos oído muchas críticas a Europa en los últimos días, pero en todo caso han sido buenas, y deberíamos darles las gracias porque creo que nos han servido para darnos cuenta de que tenemos que centrarnos más y trabajar en los planes B".