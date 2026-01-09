El orden político europeo está "en peligro", alerta Francia

El orden político europeo "está hoy en peligro", estimó el viernes el canciller francés, Jean-Noël Barrot, para quien la Unión Europea está "amenazada" tanto del exterior como del interior.

Barrot realizó estas declaraciones durante su discurso anual en París a los embajadores franceses en el mundo, ante quienes el presidente, Emmanuel Macron, denunció la víspera una creciente "agresividad neocolonial".

"No, la civilización europea no desaparecerá. Pero sí, nuestra organización política está hoy en peligro, pese a su estabilidad tan valiosa en un mundo imprevisible, pese a sus inmensas riquezas científicas, tecnológicas, culturales y financieras", estimó Barrot.

En su estrategia de seguridad nacional publicada en diciembre, la administración Trump considera que el declive económico de Europa "queda eclipsado por la perspectiva real y más sombría de una desaparición civilizacional".

"No, Europa no está al borde del borrado civilizacional y quienes, de forma presuntuosa, lo sostienen harían mejor en cuidarse de su propia desaparición", replicó el ministro francés en su discurso.

Barrot estimó, sin embargo, que la UE está "amenazada desde el exterior por adversarios que intentan deshacer los lazos de solidaridad" entre europeos y "desde el interior por la fatiga democrática".

"Seamos lúcidos: nada nos garantiza a día de hoy que dentro de diez años seguiremos viviendo en el seno de la Unión Europea tal como la conocemos", advirtió.

Sobre Estados Unidos, el jefe de la diplomacia francesa aseguró que son "aliados" de Francia, aunque ambos países no estén siempre "alineados", y reivindicó el derecho de París "a decir no a un aliado histórico", cuando "su propuesta no sea aceptable".