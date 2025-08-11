El organismo antimonopolio brasileño aplaza la decisión final sobre la fusión de Marfrig y BRF

SAO PAULO, 11 ago (Reuters) -

El presidente de la autoridad antimonopolio brasileña CADE presentó una recomendación para prolongar la revisión de la propuesta de adquisición de BRF por parte de Marfrig a un panel de comisionados, según un documento firmado electrónicamente y publicado en el sitio web de CADE el lunes.

La mayoría de los comisionados del CADE no estuvo de acuerdo con la recomendación de Gustavo de Lima de prolongar la revisión del acuerdo, según cuatro votos en una sesión virtual.

Lima decidió entonces volver a presentar su recomendación a los comisionados en una sesión presencial aún por programar. (Reporte de Ana Mano; edición en español de Javier López de Lérida)