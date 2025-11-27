El organismo de control de la UE acusa a la Comisión de falta de transparencia

BRUSELAS, 27 nov (Reuters) -

La defensora del pueblo de la UE acusó el jueves a la Comisión Europea de apresurarse a proponer medidas sobre informes de sostenibilidad, agricultura y tráfico de migrantes sin seguir sus propias normas sobre legislación transparente y basada en pruebas.

El organismo de control de las instituciones de la UE dijo que la Comisión no había justificado la urgencia de las medidas, y señalaba los resultados de una investigación impulsada por una queja presentada por defensores del clima y los derechos humanos.

"En conjunto, las deficiencias equivalen a mala administración", dijo Teresa Anjinho, la defensora del pueblo. "Ciertos principios de buenas prácticas legislativas no pueden verse comprometidos ni siquiera en aras de la urgencia".

La Comisión Europea dijo que estudiaría detenidamente las recomendaciones, pero mantuvo que aportaba pruebas sólidas sobre los problemas y la respuesta necesaria, y que su toma de decisiones incluía aportaciones de consultas.

La denuncia presentada en abril por ocho organizaciones afirmaba que la Comisión había propuesto un debilitamiento de las normas de sostenibilidad tras celebrar reuniones privadas con grupos de presión de la industria, sin consultar previamente al público sobre los cambios legales sugeridos ni evaluar su impacto.

Las organizaciones señalaron el jueves que cualquier acuerdo político debe basarse en pruebas y ajustarse a los objetivos climáticos de la UE.

"Si esto no puede garantizarse, la Comisión debería retirar su propuesta", afirmaron en su comunicado. (Información de Alessandro Parodi y Bart Meijer; edición de Philippa Fletcher y Alexandra Hudson; edición en español de Jorge Ollero Castela)