El oro alcanza máximos de una semana ante apuestas sobre la Fed y agitación en Venezuela

Por Ishaan Arora

6 ene (Reuters) -

El oro seguía subiendo el martes hasta alcanzar máximos de una semana, en un momento en que los comentarios acomodaticios de los responsables de la Reserva Federal impulsaron las apuestas a un recorte de los tipos de interés y las tensiones en Venezuela reforzaron la demanda de activos refugio. El oro al contado subía un 0,5%, hasta los US$ 4.469,96 por onza, a las 0534 GMT, tras subir casi un 3% en la última sesión. El lingote alcanzó un récord de US$ 4.549,71 el 26 de diciembre y el año pasado registró su mejor rendimiento anual desde 1979, con un avance del 64%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,7%, hasta US$ 4.481,30.

"(Los comentarios de los responsables de la Reserva Federal) no han perjudicado, pero no parece que el cálculo haya cambiado mucho. Por supuesto, tenemos una gran semana con el informe de empleo del viernes", dijo Ilya Spivak, jefe de macroeconomía global de Tastylive.

El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el lunes que la inflación se estaba moderando lentamente, pero que existía el riesgo de que la tasa de desempleo subiera, lo que aumentaría la probabilidad de un recorte de tipos.

Los inversores prevén al menos dos recortes de tipos este año, mientras esperan que el informe de empleo mensual, que se publicará el viernes, ofrezca más pistas sobre la política monetaria.

La plata al contado ganaba un 3,5%, hasta US$ 79,18 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$ 83,62 el 29 de diciembre. La plata cerró 2025 con unas ganancias anuales del 147%, muy por encima del oro, en lo que fue su mejor año registrado. (Reporte de Ishaan Arora; edición de Sherry Jacob-Phillips y Subhranshu Sahu; editado en español por Tomás Cobos)