El oro alcanza máximos de una semana tras el ataque de EEUU a Venezuela

Por Pablo Sinha

5 de enero (REUTERS) - El oro subió a un máximo de una semana y cerca de su récord histórico el lunes, ya que la demanda de refugio seguro estimulada por los ataques de Estados Unidos a Venezuela se sumó al atractivo del lingote, ya alimentado por las tensiones geopolíticas y las apuestas de recorte de tasas.

* El oro al contado subió un 2,9% hasta los US$4.453,22 la onza a las 1510 GMT, tras alcanzar su nivel más alto desde el 29 de diciembre. El 26 de diciembre, el oro alcanzó un máximo histórico de US$4.549,71.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 3,1% hasta los US$4.463,5 la onza.

* "La situación en torno a Venezuela ha reactivado claramente la demanda de refugio seguro, pero se suma a las preocupaciones existentes sobre geopolítica, suministro energético y política monetaria", dijo Alexander Zumpfe, operador de metales preciosos de Heraeus Metals Germany. * El oro escaló un 64% el año pasado, impulsado por las tensiones geopolíticas y el ciclo de relajación de tasas de la Reserva Federal estadounidense. Las expectativas de tasas aún más bajas, junto con las compras de los bancos centrales y los flujos de ETF, reforzaron la subida.

* Estados Unidos atacó el sábado a Venezuela y depuso al presidente Nicolás Maduro, en la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

* El presidente Donald Trump advirtió de otro ataque si Caracas se resiste a los esfuerzos de Estados Unidos para abrir su industria petrolera y detener el narcotráfico, y sugirió posibles acciones contra Colombia y México por los flujos ilícitos de drogas. * El oro es un depósito de valor tradicional que también se comporta bien en un entorno de tasas de interés bajas debido a su naturaleza no rentable.

* "Otro movimiento hacia nuevos máximos históricos se desencadenaría probablemente si las tensiones geopolíticas aumentan o si los datos estadounidenses refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal tendrá que relajar su política monetaria más de lo previsto", añadió Zumpfe. * Los mercados están a la espera de las nóminas no agrícolas de diciembre, que se publicarán el viernes, mientras esperan al menos dos recortes de tasas este año. * La plata subió un 5,5% hasta US$76,63 por onza tras dispararse un 147% en 2025, impulsada por su designación como mineral crítico para Estados Unidos y un déficit estructural del mercado en medio de una demanda creciente. * El platino al contado subió un 6,3% a US$2277,53 por onza mientras que el paladio ganó un 5% a US$1720,93.

(Reporte de Pablo Sinha e Ishaan Arora en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)