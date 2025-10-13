El oro alcanza un nuevo récord al agravarse la tensión entre EEUU y China

Por Ishaan Arora

El oro alcanzaba un máximo histórico el lunes, impulsado por la demanda de refugio en un contexto de renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y ante las expectativas de recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que la plata también avanzaba a un máximo histórico. El oro al contado subía un 0,7%, hasta los US$4044,29 dólares por onza, a las 0253 GMT, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$4059,30 dólares en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,6%, a US$4062,50 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso el viernes aranceles del 100% a los productos chinos con destino a Estados Unidos y anunció nuevos controles a la exportación de software crítico a partir del 1 de noviembre en respuesta a las restricciones de China a los elementos y equipos de tierras raras, que Pekín defendió el domingo como justificados, pese a no imponer gravámenes adicionales a productos estadounidenses. "Es interesante, porque los acontecimientos en Oriente Medio habían sido recientemente un viento de cola reducido para el mercado del oro, pero ahora tenemos este resurgimiento de los riesgos debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com. La plata al contado avanzaba un 2%, hasta un máximo histórico de US$51,52/oz, impulsada por factores similares a los del oro, junto con la escasez en el mercado al contado.

Goldman Sachs dijo el domingo que se esperaba que los precios de la plata subieran a medio plazo debido a los flujos de inversión privada, pero advirtió de una mayor volatilidad a corto plazo y de riesgos a la baja en comparación con el oro.

El lingote sin rendimiento ha subido un 54% en lo que va de año, impulsado por los riesgos geopolíticos, junto con las fuertes compras de oro de los bancos centrales, las entradas de fondos cotizados, las expectativas de recortes de tipos de la Fed y las incertidumbres económicas derivadas de los aranceles.

Los mercados dan por casi segura una bajada de tipos de 25 puntos básicos en octubre, seguida de una reducción similar en diciembre.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intervendrá en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE) el martes, lo que podría dar nuevas pistas sobre la bajada de tipos.

Otros dirigentes de la Fed tienen previsto hablar a lo largo de la semana.

Por otra parte Trump culpó a los demócratas de su decisión de despedir a miles de trabajadores federales durante el actual cierre de la Administración, que comenzó el 1 de octubre, y que ha retrasado la publicación de datos económicos clave.

En el frente geopolítico varios líderes mundiales, incluido Trump, se reúnen en Egipto el lunes para discutir los planes de alto el fuego para Gaza. El platino ganaba un 2,6%, a US$1628,80 y el paladio avanzaba un 2,6%, a US$1442,06. (Información de Ishaan Arora y Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)