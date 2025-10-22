El oro amplía su caída y las acciones bajan por la caída de Netflix

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - Los precios del oro volvían a bajar el miércoles, un día después de que en la víspera sufrieron su mayor caída diaria en más de cinco años, mientras que los principales índices bursátiles retrocedían en su mayoría, con las acciones de Netflix a la baja tras la decepción con las perspectivas de la empresa.

* El oro, uno de los activos más rentables del año, retrocedía porque los inversores recogían beneficios. El metal sigue en camino de registrar su mejor año desde la crisis del petróleo de 1979 y ha subido más del 50% en lo que va de año. El oro al contado bajaba un 1,73%, a US$4052,69 la onza.

* Las acciones de Netflix descendían más de un 9% en las primeras operaciones, y los tres principales índices de Wall Street también bajaban.

* Los inversores se preparan para conocer más tarde los resultados de Tesla, que darán el pistoletazo de salida a la temporada de resultados del llamado grupo de los Siete Magníficos o valores de megacapitalización. Las acciones de Tesla bajaban alrededor de un 1%.

* "Hemos visto mucha volatilidad en los mercados últimamente. Es tanto al alza como a la baja, y eso muestra un grado de incertidumbre en el mercado", dijo Tim Ghriskey, estratega senior de cartera de Ingalls & Snyder en Nueva York.

* "Estamos en temporada de ganancias, y eso siempre significa incertidumbre", dijo. "Los problemas arancelarios siguen ahí. La guerra en Oriente Medio sigue siendo un problema. Intentamos centrarnos en las propias empresas y en cómo les va".

* Rusia dijo el miércoles que seguía preparándose para una posible cumbre entre el presidente Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump.

* A las 1606 GMT, el índice S&P 500 perdía 25,96 puntos, o un 0,39%, a 6709,39 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 181,92 puntos, o un 0,80%, a 22.771,75 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 153,44 puntos, o un 0,33%, a 46.771,30 unidades.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo caía 2,63 puntos, o un 0,26%, a 992,22 puntos. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,07%.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían tras caer durante dos sesiones consecutivas, aunque el mercado se mantenía dentro de un rango estrecho, cuando el cierre del gobierno de Estados Unidos entró en su vigésimo segundo día sin resolución a la vista.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subía 1,1 puntos básicos, al 3,974%, desde el 3,963% del martes.

* El yen apenas varió frente al dólar.

Fuentes dijeron a Reuters que la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, está preparando un paquete de estímulo económico que probablemente supere los 13,9 billones de yenes (US$92.190 millones) del año pasado para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación.

* El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, caía un 0,01%, a 98,96, y el euro subía un 0,01%, a US$1,16. Frente al yen, el dólar se fortalecía un 0,01%, a 151,94 yenes.

* Los precios del petróleo subían, con el crudo estadounidense ganado un 2,45%, a US$58,64 por barril.

(Reporte de Rae Wee. Editado en Español por Ricardo Figueroa)