El oro amplía su récord ante la tensión entre EE.UU. y China y perspectivas de tipos

Por Ishaan Arora

16 oct (Reuters) -

El oro alcanzaba un máximo histórico el jueves, subiendo por quinta sesión consecutiva, al tiempo que los inversores aumentaron sus apuestas de refugio seguro ante las crecientes tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, un cierre de la Administración federal de EEUU y el aumento de las apuestas de recorte de tipos. El oro al contado subía un 0,8% y alcanzaba un máximo histórico de US$4241,77 por onza a las 0311 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 1,2% hasta los US$4253,70.

Las autoridades estadounidenses criticaron el miércoles la ampliación de los controles a la exportación de tierras raras por parte de China, describiéndolos como una amenaza para las cadenas de suministro mundiales, al tiempo que señalaron posibles medidas de represalia, mientras que los dos países introdujeron el martes tasas portuarias recíprocas en los buques contrarios. "El comentario de la Fed, que enfatizó una mayor perspectiva de recortes de tipos en el futuro, es favorable, mientras que el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, califique esto como una guerra comercial, está proporcionando claramente un impulso bastante fuerte para el oro", dijo el analista de OANDA, Kyle Rodda.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, añadió que Washington tenía más medidas que podría desplegar, incluyendo controles a la exportación, si Pekín procedía, y también estaba dispuesto a imponer aranceles a China por sus compras de petróleo ruso, siempre y cuando los socios europeos se unieran.

El cierre de la Administración federal, que dura ya dos semanas, puede costar a la economía estadounidense hasta 15.000 millones de dólares semanales en pérdidas de producción, según dijo el miércoles un responsable del Tesoro.

Los inversores prevén un recorte de tipos casi seguro de 25 puntos básicos en la reunión de este mes de la Reserva Federal estadounidense, seguido de otro en diciembre.

El oro que no ofrece intereses, que ha ganado un 61% en lo que va de año por una combinación de factores, como los riesgos geopolíticos, las apuestas de recortes de tipos de interés, las compras de los bancos centrales, la desdolarización y las fuertes entradas en fondos cotizados en bolsa respaldados por oro, tiende a ir bien en un entorno de tipos de interés bajos.

ANZ dijo que espera que los precios del oro alcancen los US$4400 por onza a finales de año. Las tenencias del SPDR Gold Trust, el mayor ETF respaldado por oro, aumentaron a 1022,60 toneladas el miércoles, su nivel más alto desde julio de 2022.

La plata al contado se revalorizaba un 0,2%, a US$53,17 por onza el jueves, después de haber alcanzado un máximo histórico de US$53,60 a principios de esta semana, siguiendo el repunte del oro y la compresión de cortos en el mercado al contado. El platino subía un 0,7%, a US$1671,65, y el paladio subía un 0,8%, a US$1548,75. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)