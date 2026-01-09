El oro baja ante ajustes en índice de materias primas y alza del dólar

Por Ishaan Arora

9 ene (Reuters) -

El oro caía el viernes debido a que los reajustes de los índices de materias primas y la firmeza del dólar mantenían la presión sobre los precios, con los inversores posicionándose antes de los datos cruciales de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se publicarán más tarde.

El oro al contado retrocedía un 0,2% hasta los US$4.469,03 por onza a las 0536 GMT, aunque se apuntaba una subida semanal de más del 3%.

El 26 de diciembre, el oro alcanzó un máximo histórico de US$4.549,71.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,4%, hasta US$4.477,70.

"En los últimos tres días, los precios del oro han retrocedido por la recogida de beneficios, pero el factor clave en estos momentos es la fortaleza del dólar estadounidense antes de los datos de las nóminas no agrícolas", dijo el analista independiente Ross Norman.

El dólar estadounidense avanzó a un máximo de casi un mes, mientras los operadores se preparaban para una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el uso del presidente Donald Trump de los poderes arancelarios de emergencia. Un dólar más fuerte hace que los lingotes a precio de billete verde sean más caros para los tenedores de otras divisas.

En cuanto a las nóminas no agrícolas, los economistas esperan un modesto crecimiento del empleo de 60.000 puestos de trabajo y una ligera caída de la tasa de desempleo al 4,5% desde el 4,6%.

Se espera que los precios se vean presionados durante los próximos días, ya que esta semana comienza el reequilibrio anual del Bloomberg Commodity Index, un ajuste periódico de las ponderaciones de las materias primas para mantener el índice alineado con las condiciones del mercado.

"Varios índices están reponderando la cantidad de metales preciosos y oro que contienen a principios de año. Así que, hasta cierto punto, hay un poco de debilidad en el reequilibrio de los índices, pero fundamentalmente creo que las cosas siguen siendo bastante positivas", añadió Norman.

Los precios del oro podrían subir hasta los US$5.000 la onza en la primera mitad de 2026 por el aumento de los riesgos geopolíticos y de la deuda, según HSBC.

Los activos sin rendimiento suelen funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y durante las incertidumbres económicas.

La plata al contado perdía un 0,1%, hasta US$76,83 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$83,62 el 29 de diciembre.

El metal blanco iba camino de registrar una subida semanal superior al 6%.

El platino al contado retrocedía un 0,8% a US$2.250,30 la onza, tras alcanzar un récord de US$2.478,50 el pasado lunes.

El paladio se mantenía estable en US$1.785,25 la onza.

Ambos metales se encaminaban también a ganancias semanales.

(Información de Ishaan Arora; edición de Sumana Nandy, Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)