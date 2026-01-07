El oro baja ante la recogida de ganancias y la fortaleza del dólar

Por Ishaan Arora

7 ene (Reuters) -

El oro caía el miércoles, ya que los inversores recogieron ganancias después de que los precios alcanzaran brevemente un máximo de más de una semana a principios de la sesión, mientras que la subida del dólar pesaba sobre la confianza en todo el complejo de metales preciosos a la espera de los datos de empleo de EEUU. El oro al contado perdía un 1,1%, hasta los US$ 4.447,03 por onza, a las 0547 GMT. El pasado lunes alcanzó un máximo histórico de US$ 4.549,71. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero bajaban un 0,9% a US$ 4.456,10.

Los precios no están siendo influenciados "mucho desde una perspectiva fundamental, hay mucha especulación... la acción de los precios ha estado en su mayor parte sesgada al alza, pero está mostrando una volatilidad bidireccional", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

Añadió que el dólar estadounidense también estaba influyendo en la caída de los precios.

El dólar seguía cerca de sus máximos de más de dos semanas, encareciendo los activos valorados en billetes verdes para los tenedores de otras divisas.

Los inversores esperan al menos dos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año, mientras esperan más pistas de los datos de nóminas no agrícolas estadounidenses del viernes. La encuesta Jolts y los datos de nóminas privadas ADP del miércoles también pueden marcar el tono del mercado.

El gobernador de la FED, Stephen Miran, cuyo mandato finaliza a finales de este mes, dijo el martes que eran necesarios recortes agresivos de los tipos de interés en Estados Unidos para que la economía siga avanzando.

Los activos que no ofrecen rendimiento tienden a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos y durante periodos de incertidumbre geopolítica o económica.

En el frente geopolítico, para exportar hasta US$ 2.000 millones de crudo venezolano a EEUU, una medida que desviaría los suministros de China tras el secuestro por EEUU del expresidente Nicolás Maduro. Por otra parte, la plata al contado perdía un 3,5% hasta US$ 78,43 la onza, por debajo del máximo histórico de US$ 83,62 alcanzado el 29 de diciembre. El platino al contado retrocedía un 4,1% hasta los US$ 2.342,50 la onza, desde el máximo histórico de US$ 2.478,50 alcanzado el pasado lunes. A principios de la sesión había subido más de un 3%. El paladio bajaba un 5,6%, hasta US$ 1.720,25 la onza. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)