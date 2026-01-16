El oro baja tras sólidos datos de EEUU que reducen las apuestas de recorte de tipos

Por Ishaan Arora

16 ene (Reuters) - El oro ampliaba sus pérdidas el viernes después de que los datos económicos de Estados Unidos, más fuertes de lo esperado, limitaran las expectativas de que la Reserva Federal de EEUU redujera los tipos de interés antes de lo previsto y de que las fricciones geopolíticas disminuyeran la demanda del metal como refugio seguro. El oro al contado caía un 0,2%, hasta los US$4.604,39 por onza, a las 0619 GMT. Sin embargo, el metal se encamina a una ganancia semanal de alrededor del 2% después de escalar un máximo histórico de US$4.642,72 el miércoles. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero retrocedían un 0,3%, hasta los US$4.608,50.

“El movimiento bajista (en el oro) comenzó predominantemente cuando se redujeron las probabilidades de algún tipo de intervención por parte de Estados Unidos en los disturbios sociales en Irán (...) (y) estamos viendo los datos de EEUU que muestran que no hay una urgencia de recortar los tipos de interés", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com. El dólar apuntaba a una tercera subida semanal después de que los datos del Departamento del Trabajo de EEUU mostraran que las peticiones iniciales semanales de subsidio de desempleo cayeron en 9.000 hasta una cifra desestacionalizada de 198.000, por debajo de las 215.000 esperadas por una encuesta de Reuters entre economistas. Un dólar más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas. Los tipos de interés bajos suelen favorecer a los metales preciosos, que no generan rendimientos.

Personas dentro de Irán, contactadas por Reuters el miércoles y el jueves, dijeron que las protestas parecían haber disminuido desde el lunes, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump también adoptó un tono más suave con respecto a la intervención militar contra el país. SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo que sus tenencias subieron un 0,05%, a 1.074,80 toneladas el jueves, su nivel más alto en más de tres años y medio.

Según un informe de Vanda Research publicado el jueves, la plata se ha convertido en la operación con materias primas más concurrida del mercado, en un momento en que los inversores particulares han estado comprando plata a un ritmo extraordinario. La plata al contado caía un 1,9%, a US$90,61 la onza, aunque se encaminaba a una ganancia semanal de más del 13% tras alcanzar un máximo histórico de US$93,57 en la sesión anterior. El platino al contado perdía un 3,5%, a US$2.326,36 la onza, mientras que el paladio cedía un 2,6%, a US$1.754,26 la onza, tras haber tocado antes su mínimo en una semana. (Información de Ishaan Arora y Swati Verma en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)