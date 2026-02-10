El oro cae a la espera de datos de empleo e inflación en EE. UU

Por Anmol Choubey

10 feb (Reuters) - Los precios del oro bajaban el martes más de un 1%, mientras los inversores esperaban datos de inflación y empleo de Estados Unidos que podrían determinar las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El oro al contado caía un 1%, a US$5.014,19 por onza, a las 16:10 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdían un 0,8%, a US$5.037,20 por onza.

* "Estamos viendo un ligero retroceso o consolidación antes de la publicación de una serie de datos económicos clave a finales de esta semana", dijo David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures.

* Los datos sobre el empleo no agrícola de enero se publicarán el miércoles, y los economistas esperan que se hayan creado 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, según una encuesta de Reuters. El índice de precios al consumo (IPC) de enero se publicará el viernes.

* Las perspectivas económicas más moderadas han reforzado las expectativas de una baja de las tasas de interés, y los operadores prevén dos recortes de 25 puntos básicos este año.

* La baja de tipos suele favorecer al oro, que no genera rendimiento, al reducir el costo de oportunidad de mantener el metal.

* Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que el crecimiento del empleo en Estados Unidos podría ser menor en los próximos meses debido a la ralentización del crecimiento de la población activa y al aumento de la productividad.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 3,3%, a US$80,60 la onza, tras subir casi un 7% en la sesión anterior. El platino al contado bajaba un 1,1%, a US$2.099,93 la onza, mientras que el paladio perdía un 1,3% a US$1.717,33.

(Reporte de Noel John en Bangalore; edición de Kevin Liffey; editado en español por Ricardo Figueroa)