El oro cae ante la cautela por los datos clave de empleo en EEUU

Por Ishaan Arora

8 ene (Reuters) -

El oro caía el jueves, presionado por la firmeza del dólar, mientras los inversores se preparaban para la publicación de un informe clave sobre el empleo en Estados Unidos esta semana para calibrar la senda de la política monetaria de la Reserva Federal y evaluar la presión de EEUU sobre Venezuela. El oro al contado descendía un 0,7%, hasta los 4.423,20 dólares por onza, a las 0539 GMT. Los futuros del oro estadounidense GCcv1 para entrega en febrero retrocedían un 0,7%, a 4.432,0 dólares.

"Los operadores están sopesando el aumento de las tensiones geopolíticas, incluida la intervención estadounidense en Venezuela (...) frente a las señales macroeconómicas de Estados Unidos", dijo Bernard Sin, director regional de MKS PAMP para la región de Gran China.

El dólar se mantenía estable cerca de máximos de más de dos semanas en medio del posicionamiento del mercado en torno a la publicación de varios datos del mercado laboral estadounidense esta semana.

Los datos de empleo más suaves han impulsado las expectativas de nuevas bajadas de tipos de la Fed, lo que apoya al lingote que no devenga intereses.

Sin embargo, el sentimiento sigue siendo equilibrado, mientras los inversores son conscientes de la volatilidad y de la posibilidad de recogida de beneficios con precios más altos, añadió Sin.

El lingote se encuentra a unos 110 dólares del máximo histórico de 4.549,71 dólares alcanzado el 29 de diciembre, con las ganancias frenadas ante la firmeza del dólar y la recogida de beneficios.

Los datos del miércoles mostraron que las ofertas de empleo en EEUU cayeron a un mínimo de 14 meses en noviembre, mientras que la contratación reanudó su tono lento, lo que apunta a la disminución de la demanda de mano de obra.

La atención de los inversores se centrará en los datos de las nóminas no agrícolas de EEUU del viernes para obtener más pistas sobre la política monetaria. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Janane Venkatraman y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)