El oro cae ante toma de ganancias y relajación de tensiones geopolíticas

Por Ishaan Arora

15 ene (Reuters) -

El oro caía el jueves, ya que los inversores tomaban beneficios después de que el metal amarillo alcanzara un récord en la sesión anterior, mientras que un tono aparentemente más moderado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el e también frenaba la demanda de refugio seguro. El oro al contado bajaba un 0,7%, a US$4.589,71 la onza, a las 0501 GMT. En la sesión anterior, el oro alcanzó un récord de US$4.642,72. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero caían un 0,9%, a US$4.594,10.

"Hoy, estamos viendo que el oro ha bajado un poco después de que (Trump) dijera que tal vez no vamos a intervenir en Irán, evitando la demanda de refugio seguro, pero la historia general (de la subida del metal) no está desapareciendo", dijo Ilya Spivak, jefe de macro global de Tastylive.

Con los dirigentes iraníes intentando sofocar los peores disturbios internos desde la revolución de 1979, Teherán amenazó las bases militares estadounidenses en la región, en un intento de disuadir las repetidas amenazas de intervención militar de Trump.

En la Casa Blanca, sin embargo, Trump dio a entender que estaba adoptando una postura de espera ante la crisis.

Mientras tanto, Trump dijo el miércoles que no tiene planes de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, a pesar de la investigación criminal del Departamento de Justicia, pero agregó que era "demasiado pronto" para decir lo que haría en última instancia.

Más tarde se publicarán las peticiones semanales de subsidio de desempleo de la primera semana de enero en Estados Unidos, que podrían dar pistas sobre la senda de la política monetaria de la Fed. Los operadores prevén dos recortes de los tipos de interés este año.

Un entorno de tipos de interés bajos y la incertidumbre geopolítica y económica favorecen tradicionalmente a los activos que no ofrecen rendimiento, como el oro. La plata al contado caía un 5,5%, hasta US$87,62 la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$93,57. El platino al contado retrocedía un 3,3% hasta los US$2.305,90 por onza, su máximo en una semana, tras alcanzar un máximo histórico de US$2.478,50 el 29 de diciembre. El paladio perdía un 2,6%, hasta US$1.778,80 la onza, y se acercaba a su mínimo de una semana. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)