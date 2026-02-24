El oro cae desde máximo de tres semanas por toma de ganancias y alza del dólar

Por Anmol Choubey

24 feb (Reuters) -

El oro retrocedió el martes, alejándose de un máximo de tres semanas, debido a que la toma de ganancias y la fortaleza del dólar ejercieron presión sobre los precios, mientras los operadores esperaban claridad sobre los planes arancelarios de Estados Unidos y el resultado de las conversaciones entre Washington y Teherán.

* El oro al contado cayó un 1,4%,

a

US$5.158,24 por onza, a las 1840 GMT, mientras que los futuros en Estados Unidos para entrega en abril cerraron con una caída del 0,9%,

a

US$5.176,30.

* El dólar estadounidense subía un 0,1%, lo que encarecía el oro para los compradores con otras divisas.

* "Los precios del oro habían vuelto a subir, por lo que sospecho que se trata solo de un retroceso correctivo", dijo Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals, quien añadió que la subida del dólar también está influyendo negativamente en los precios.

* Los precios alcanzaron un máximo en tres semanas a primera hora de la sesión, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió aumentar los aranceles al 15% tras la sentencia de la Corte Suprema que dictaminó que su uso de una ley de emergencia para imponer aranceles excedía su autoridad.

* Sin embargo, el martes Estados Unidos impuso un arancel del 10% a todos los productos no exentos, tal y como había anunciado Trump el viernes.

* Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, según el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi.

* El oro, un activo tradicionalmente considerado como refugio, tiende a beneficiarse en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 1,2%, a US$87,21 por onza, tras alcanzar el lunes un máximo de más de dos semanas. El platino subió un 1%, a US$2.175,95 por onza, y el paladio ganó un 2,3%, a US$1.785,35.

(Reporte de Noel John en Bangalore; edición de Susan Fenton y Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)