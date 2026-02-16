El oro cae más de un 1% ante el escaso volumen de operaciones

Por Pablo Sinha

16 feb (Reuters) -

Los precios del oro caían el lunes, presionados por los escasos volúmenes de negociación, en un momento en que los mercados de EEUU y China cerrados debido a los días festivos locales, mientras que algunos operadores beneficios tras el repunte del 2,5% de la última sesión. El oro al contado retrocedía un 1,1% hasta los US$4.986,32 por onza a las 0550 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdían un 0,8% hasta los US$5.005,60 por onza.

"El oro ha cedido hoy parte de las ganancias obtenidas el viernes tras la publicación del IPC debido a unas condiciones de negociación más débiles y a la falta de nuevos catalizadores alcistas", dijo Tim Waterer, analista jefe de KCM, en referencia a los datos de inflación de los precios al consumo en EEUU. También señaló la recogida de beneficios durante la jornada.

Los mercados estadounidenses están cerrados por el festivo del Día de los Presidentes, mientras que los mercados chinos están cerrados por el festivo del Año Nuevo Lunar. El IPC de EEUU avanzaba un 0,2% en enero, tras un aumento sin revisar del 0,3% en diciembre, según informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC aumentaría un 0,3%.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que los tipos de interés podrían bajar, pero señaló que la inflación de los servicios seguía siendo alta.

Los participantes en el mercado prevén que el banco central mantenga los tipos de interés en su próxima reunión del 18 de marzo. Aun así, están descontando recortes de tipos de 75 puntos básicos este año, el primero de ellos previsto para julio, según datos recopilados por LSEG.

El oro, que no genera rendimiento, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

"Probablemente será necesario que el dólar reanude su tendencia bajista para que el oro avance hacia los US$6.000 antes de fin de año", dijo Waterer.

En el frente geopolítico, el ejército estadounidense se está preparando para la posibilidad de una operación de varias semanas contra Irán en caso de que el presidente Donald Trump autorice un ataque, según informaron dos representantes estadounidenses a Reuters, en lo que podría convertirse en un conflicto mucho más grave que los anteriores entre ambos países. La plata al contado perdía un 2,4%, hasta situarse en US$75,64 por onza, tras una caída del 3% a primera hora de la sesión. El metal blanco un 3,4% el viernes. El platino al contado bajaba un 0,8% hasta los US$2.045,11 por onza, mientras que el paladio retrocedía un 0,7% hasta los US$1.673,52. (Información de Pablo Sinha en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)