El oro cae más de un 2% ante la fortaleza del dólar y la poca liquidez

Por Pablo Sinha

17 feb (Reuters) -

El oro caía más de un 2% el martes, en un momento en que los días festivos en los principales mercados afectaron a la liquidez, mientras la relajación de las tensiones geopolíticas y la fortaleza del dólar aumentaba la presión. El oro al contado descendía un 1,9% hasta los US$4.898,53 por onza a las 0622 GMT, tras alcanzar los US$4862 por onza anteriormente, su nivel más bajo en más de una semana. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril perdían un 2,6% hasta los US$4.917,70 por onza.

"La escasa liquidez debido a los festivos en las últimas 24 horas, especialmente en China y Asia, pero también, obviamente, en Estados Unidos, significa que simplemente nos faltó una en el mercado", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

Los mercados de China continental, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur están cerrados por los festivos del Año Nuevo Lunar. Los mercados estadounidenses cerraron el lunes por el Día de los Presidentes. El índice del dólar estadounidense avanzaba un 0,2% frente a una cesta de divisas, lo que encarece el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

Las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, podrían dar a los inversores más pistas sobre la política monetaria. Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado espera actualmente que la primera de las tres bajadas de tipos de interés del año se produzca en junio.

"Ahora será interesante ver qué dicen estas actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), en el sentido de que los mercados quieren muchas más bajadas de tipos de las que la Fed ha dicho que haría", afirmó Ilia Spivak, director de macroeconomía global de Tastylive.

El oro tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

En el frente geopolítico, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que participaría "indirectamente" en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán que se celebrarán el martes en Ginebra, mientras que los representantes de Ucrania y Rusia también se reunirán allí esta semana para mantener conversaciones de paz mediadas por EEUU.

"El máximo inmediato (para el oro) se sitúa en torno a los US$5120, pero el siguiente objetivo real es volver a los máximos de US$5600 aproximadamente y, por supuesto, alcanzar máximos históricos", dijo Spivak. La plata al contado caía un 2,8% hasta los US$74,46 por onza, tras haber bajado más de un 5% anteriormente. El platino al contado retrocedía un 2% hasta los US$2000,27 por onza, mientras que el paladio perdía un 2,4% hasta los US$1682,23. (Información de Pablo Sinha en Bangalore; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska )