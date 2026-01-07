El oro cae mientras operadores reevalúan relaciones entre EEUU y Venezuela

Por Pablo Sinha

7 ene (Reuters)

Los precios del oro caían el miércoles, lastrados por la fortaleza del dólar y la reevaluación por parte de los inversores de la evolución reciente de la situación entre Estados Unidos y Venezuela. * A las 1001 GMT, el oro al contado perdía un 0,8%, a 4.461,51 dólares por onza, tras tocar brevemente un máximo de más de una semana al principio de la sesión. El 26 de diciembre, el lingote tocó un máximo histórico de 4.549,71 dólares. * Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 0,5%, a 4.471,3 dólares.

* "Ha sido un comienzo de año bastante frenético y volátil, por lo que parece oportuna una recogida de beneficios y una reevaluación de la situación venezolana", dijo Jamie Dutta, de Nemo.money.

* En una señal de que Washington se está coordinando con el Gobierno venezolano desde que capturó al presidente Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano que están varados en Venezuela por el bloqueo estadounidense.

* Presionando aún más al oro, el dólar rondaba máximos de más de dos semanas, encareciendo los metales cotizados en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* La plata al contado bajaba un 2,3%, a 79,4 dólares la onza, por debajo del máximo histórico de 83,62 dólares alcanzado el 29 de diciembre. * En otros metales preciosos, el platino perdía un 6%, a 2.297,56 dólares, retrocediendo desde el máximo histórico de 2.478,5 dólares alcanzado el lunes y después de haber llegado a subir un 3% más temprano en la sesión, mientras que el paladio restaba un 4,5%, a 1.740,12 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)