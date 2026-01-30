El oro cae por debajo de los US$5.000, arrastrando a otros metales

Por Pablo Sinha

30 ene (Reuters) - El precio del oro cayó hasta un 8% el viernes situándose por debajo de los 5.000 dólares por onza, debido al fortalecimiento del dólar tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre su elección para la presidencia de la Fed pese a que el oro se encaminaba hacia su mayor subida mensual desde 1999

* El oro al contado cayó un 7,4% hasta los 4.997,39 dólares por onza a las 16:30 GMT, tras retroceder hasta un mínimo intradiario de 4.957,53 dólares anteriormente. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cayeron un 6,1% hasta los 5.028 dólares

* La venta masiva, descrita por los analistas como una toma de beneficios, también ejerció presión sobre otros metales preciosos

* Los factores que desencadenaron la venta masiva podrían ser una combinación de factores, que van desde el anuncio sobre el presidente de la Reserva Federal hasta flujos macroeconómicos más amplios, dijo Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas del Standard Chartered Bank

* Tanto si nos fijamos en el dólar como en las expectativas de rendimiento real, la combinación de estos factores ha contribuido a desencadenar la recogida de beneficios, añadió

* Trump nombró al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como su candidato para suceder a Jerome Powell como presidente de la Fed en mayo, colocando a un crítico habitual del banco central en un puesto de liderazgo clave

* El oro alcanzó un máximo histórico de 5.594,82 dólares el jueves y sigue en camino de registrar un alza de casi el 16% este mes, lo que supone su sexto aumento mensual consecutivo

* El índice dólar estadounidense subió un 0,4%, recuperándose de su mínimo de cuatro años alcanzado a principios de esta semana y encareciendo el oro cotizado en dólares para los compradores extranjeros

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajó un 18%, hasta 95,19 dólares la onza, tras caer hasta 95,75 dólares. El metal alcanzó un máximo histórico de 121,64 dólares el jueves y ha subido más de un 30% este mes, en camino de registrar su mejor rendimiento mensual desde julio de 2020

* El platino al contado perdió un 15,5%, hasta situarse en 2.220,96 dólares la onza, y el paladio se desplomó un 12,1%, hasta situarse en 1.763,50 dólares

(Reporte de Pablo Sinha en Bangalore. Reporte adicional de Swati Verma. Edición de David Goodman. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)