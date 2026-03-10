El oro gana terreno ante dólar más débil y menor presión inflacionaria

Por Noel John

10 mar (Reuters) -

El precio del oro subía el martes, respaldado por la debilidad del dólar estadounidense y la bajada de los costes energéticos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto.

El respiro frente a un posible aumento de la inflación impulsado por la guerra probablemente reduciría las posibilidades de que los bancos centrales subieran los tipos de interés, lo que sería positivo para el oro, que no genera rendimiento. El oro al contado avanzaba un 0,5% hasta los US$5.161,54 por onza, a las 0429 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril se anotaban un 1,3% hasta los US$5.171,10.

El dólar caía un 0,3%, lo que abarató el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

Los precios del oro avanzaban "Debido a las noticias del propio presidente de EEUU, Donald Trump, que afirmó que existe la posibilidad de una desescalada (...) Por lo tanto, lo que podríamos ver es que las expectativas de inflación potencial comienzan a moderarse dada esta dramática caída del precio del petróleo", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

Los precios del petróleo descendían más de un 10% tras los comentarios de Trump.

Sin embargo, también advirtió de que los ataques estadounidenses podrían aumentar considerablemente si Irán intentara bloquear el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del suministro mundial de crudo.

La guerra ha cerrado efectivamente el estrecho, dejando varados a los petroleros durante más de una semana y obligando a los productores a detener la producción a medida que se llenan los almacenes, lo que ha provocado una subida vertiginosa de los precios de la energía.

Los precios del oro retrocedían hasta un 2% el lunes, ya que el aumento de los costes energéticos avivó los temores de inflación y empañó aún más las perspectivas de una bajada a corto plazo de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU

Los inversores esperan que la Fed mantenga los tipos estables al final de su reunión de dos días el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El oro se considera una cobertura contra la inflación, pero los bajos tipos de interés reducen el coste de oportunidad de mantenerlo como un activo sin rendimiento.

Los mercados esperan ahora el índice de precios al consumo de EEUU correspondiente a febrero, que se publicará el miércoles, y el índice de gastos de consumo personal (PCE) —el indicador de inflación preferido por la Fed—, que se publicará el viernes. La plata al contado subía un 1,4% hasta US$88,25 por onza. El platino al contado caía un 0,2% hasta US$2.177,02 y el paladio perdía un 0,9% hasta US$1.675,58. (Información de Noel John en Bangalore; edición de Sumana Nandy, Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)