El oro, la plata y el cobre caen en picado por toma de ganancias

Por Pratima Desai y Polina Devitt

LONDRES, 30 ene (Reuters) - Los precios del oro, la plata y el cobre caían el viernes tras alcanzar máximos históricos esta semana, ya que los nerviosos inversores se apresuraban a asegurar sus ganancias ante el desvanecimiento de las esperanzas de recortes agresivos de las tasas de interés en Estados Unidos y la estabilización del dólar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que había elegido al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir al banco central. El índice dólar, que mide la cotización de la moneda estadounidense frente a otras divisas, se había fortalecido ante la expectativa del nombramiento de Warsh.

"El mercado cree que Kevin Warsh es racional y que no presionará agresivamente para que se reduzcan las tasas", afirmó Tom Price, analista de Panmure Liberum. "Los inversores generalistas que tienen diferentes agendas, como proteger el capital, están tomando ganancias".

Una moneda estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría afectar a la demanda. Esta relación es utilizada por los fondos que operan utilizando señales de compra y venta de modelos numéricos.

LOS INVERSORES VENDEN TRAS ALZA DEL ORO Y LA PLATA

Con el oro y la plata subiendo un 17% y un 39% respectivamente en lo que va de enero, la toma de utilidades en la última sesión bursátil del mes se produjo tras varios días de escasa liquidez, en los que los pequeños flujos impulsados por el miedo a perderse la oportunidad provocaron movimientos desmesurados.

"Tanto el oro como la plata estaban maduros para una corrección, dada la naturaleza altamente especulativa y desquiciada de la última subida", afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

El oro bajaba un 4,7% a $5.143,40 la onza a las 1201 GMT, y la plata perdía un 11% a $103,40, tras alcanzar el jueves máximos históricos de $5.594,80 y $121,60 la onza, respectivamente.

"Los metales preciosos han descubierto la gravedad", afirmó el analista independiente Ross Norman. "Es brutal, pero se ha recordado a los especuladores que estos son mercados bidireccionales".

El cobre, que el jueves alcanzó un máximo histórico de $14.527,50 por tonelada métrica, bajaba un 1,1% a $13.465. Ha subido alrededor de un 6% en lo que va de mes, tras ganar un 11% en diciembre.

"Es probable que los precios se mantengan altos y volátiles, ya que los fondos siguen fluyendo hacia este mercado relativamente pequeño y ahora muy saturado", afirmó la analista de Macquarie Alice Fox.

Los operadores esperan nuevas pérdidas para el cobre, el aluminio y otros metales industriales que cotizan en bolsa antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China, el 16 de febrero, cuando el principal consumidor de metales cerrará durante una semana.

"Los inversores chinos no querrán tener posiciones en estos mercados volátiles", afirmó Price, de Panmure. "Fíjense en lo que ha ocurrido en solo 12 horas".

(Reporte de Pratima Desai; edición de Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)