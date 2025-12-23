El oro, la plata y el platino brillan en máximos históricos

Por Pablo Sinha y Arunima Kumar

23 dic (Reuters) - La plata amplió su récord el martes al superar la barrera de los 70 dólares la onza, mientras que el oro y el platino también alcanzaron máximos históricos.

* La plata al contado subió un 2,7%, hasta 70,90 dólares la onza, tras haber tocado antes un máximo histórico de 71,06 dólares. Los precios han subido un 145% en lo que va de año.

* "En el fondo de esta realidad de oferta y demanda en un mercado que ha estado en déficit durante cinco años, junto con una creciente demanda industrial, el factor refugio, las expectativas de un dólar más débil y rendimientos más bajos son parte de esa ecuación", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

* "El próximo objetivo de la plata son 75 dólares, pero la recogida de beneficios de fin de año podría desencadenar un retroceso".

* El dólar cayó en una semana de vacaciones acortadas. Un dólar más débil hace que los metales cotizados en dólares resulten más atractivos para los compradores extranjeros.

* El oro al contado subió un 0,7%, hasta 4.476,22 dólares la onza, a las 1721 GMT, tras alcanzar un récord de 4.497,55 dólares.

* El lingote ha subido un 70% este año, impulsado por las tensiones geopolíticas, los recortes de tasas en Estados Unidos, las fuertes compras de los bancos centrales y la sólida demanda de inversión.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron un 0,8%, hasta 4.503,70 dólares.

* En el más reciente estallido de tensiones geopolíticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, y dijo que no descartaba la posibilidad de una guerra con ese país.

* El platino al contado alcanzó un máximo histórico de 2.252,70 dólares la onza. El paladio subió un 6,1% hasta un máximo de tres años de 1.865,93 dólares. Estos metales se utilizan en los catalizadores de los automóviles para reducir las emisiones nocivas.

* A inicios de este mes, la Comisión Europea publicó planes para abandonar una prohibición efectiva en 2035 de los coches con motor de combustión.

* Esta noticia es "un pinchazo de esteroides para los MGP (metales del grupo del platino), que prolonga su uso en los convertidores catalíticos", señalaron los analistas de Mitsubishi en una nota esta semana.

(Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)