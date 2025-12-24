El oro, la plata y el platino se toman un respiro tras una subida récord

Por Pablo Sinha

24 dic (Reuters) -

El precio del oro bajó el miércoles tras superar la barrera de los US$4.500 la onza en la sesión anterior, mientras que la plata y el platino recortaron parte de sus ganancias.

* El oro al contado bajó un 0,4% a US$4.468,96 la onza a 15:04 GMT, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$4.525,18 a comienzos de la sesión.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cayeron un 0,2% a US$4.497,90.

* Según Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals, el mercado del oro está experimentando una cierta consolidación de los gráficos y una leve recogida de beneficios tras los máximos históricos.

* El oro tiende a ir bien en un entorno de tasas de interés bajas y prospera durante los períodos de incertidumbre.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que quiere que el próximo presidente de la Fed baje las tasas si los mercados van bien. El banco central de Estados Unidos ha recortado las tasas tres veces este año y actualmente los operadores están valorando dos recortes el próximo año.

* En el frente geopolítico, la Guardia Costera de Estados Unidos está esperando la llegada de fuerzas adicionales antes de intentar abordar y apoderarse de un petrolero vinculado a Venezuela que ha estado persiguiendo desde el domingo, dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

* La plata alcanzó un máximo histórico de US$72,70, pero bajó un 0,8% hasta los US$70,86 la onza.

* "El próximo objetivo alcista para el mercado del oro es de US$4.600/oz y para la plata de US$75/oz para finales de año. Los datos técnicos siguen siendo alcistas", añadió Wyckoff.

* Los precios de la plata han subido un 147% en lo que va de año gracias a sus sólidos fundamentos, superando la subida de más del 70% de los lingotes en el mismo periodo.

* Por su parte el platino alcanzó un máximo de US$2.377,50 antes de recortar ganancias y bajar un 3,3% a US$2.198,30. El paladio cedió un 9% a US$1.692,43 la onza, retrocediendo tras haber tocado antes su máximo en tres años.

* El platino y el paladio, que se utilizan principalmente en catalizadores de automóviles para reducir emisiones, han subido en lo que va de año un 160% y más de un 100%, respectivamente, debido a la escasez de oferta en las minas, la incertidumbre arancelaria y la rotación de la demanda de inversión en oro.

(Reporte de Sarah Qureshi en Bengaluru; edición de Lisa Shumaker. Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)